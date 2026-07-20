Identificaron a la mujer que murió atropellada en Rawson: hay dos detenidos

Personal del servicio de emergencias médicas 107 acudió al lugar y trasladó a la mujer en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Tras el hecho, la Unidad Fiscal interviniente dispuso una serie de medidas investigativas para identificar al vehículo involucrado. Gracias a los testimonios recabados en el lugar, los investigadores obtuvieron características compatibles con el rodado que habría protagonizado el atropello.

Horas más tarde, personal policial localizó y secuestró un vehículo que coincidiría con esas características en las inmediaciones de calle 8 y Punta del Monte, también en el departamento Rawson.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a los trámites procesales correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el hecho.

La investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi, con la intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes continúan reuniendo pruebas para esclarecer por completo las circunstancias del trágico siniestro.