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La Facultad de Ingeniería fijó posición tras la denuncia por presunto abuso en el ámbito laboral

La institución emitió un comunicado oficial luego de que trascendiera la denuncia contra un jefe administrativo investigado por presunto abuso sexual. Ratificó su política de "tolerancia cero" frente a la violencia y confirmó la intervención de los organismos internos y judiciales competentes.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se expresó este martes por primera vez de manera oficial tras la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a un jefe administrativo y a una trabajadora de una unidad de investigación de la institución.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la facultad manifestó su “profunda preocupación” por los hechos y confirmó que activó los mecanismos previstos por el protocolo institucional para situaciones de violencia de género.

“Esta institución sostiene una política de tolerancia cero frente a toda forma de violencia, ratificando su compromiso con la Justicia, la transparencia y la construcción de un ámbito laboral y académico seguro”, señaló el texto oficial.

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Según explicó la casa de estudios, intervino la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y posteriormente se dio participación a la UFI CAVIG, en cumplimiento del Protocolo de Actuación aprobado por el Consejo Superior.

La causa judicial se encuentra en etapa de investigación. La denuncia fue presentada el 12 de mayo y, de acuerdo con el expediente, la trabajadora aseguró que mientras se desempeñó bajo la supervisión del acusado sufrió situaciones reiteradas de acoso y acercamientos físicos no consentidos que habrían aumentado en intensidad con el paso del tiempo

Entre los hechos denunciados, la mujer sostuvo que el hombre realizó comentarios e insinuaciones de contenido sexual y que en una oportunidad la habría sujetado por la fuerza e intentado besarla.

Por el momento, no se dispuso la detención del sospechoso, aunque la Justicia sí ordenó medidas de protección para resguardar a la denunciante mientras avanza el proceso.

La audiencia de formalización está prevista para los próximos días. En esa instancia, la fiscal de la UFI CAVIG expondrá las primeras evidencias reunidas y comunicará oficialmente los hechos que se le atribuyen al acusado, además de solicitar al juez de Garantías que la investigación penal continúe su curso.

Desde Ingeniería remarcaron que continuarán colaborando con los organismos judiciales y con las áreas internas competentes para garantizar un entorno universitario seguro y respetuoso para toda la comunidad educativa.

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