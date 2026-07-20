La Facultad de Ingeniería fijó posición tras la denuncia por presunto abuso en el ámbito laboral

Según explicó la casa de estudios, intervino la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y posteriormente se dio participación a la UFI CAVIG, en cumplimiento del Protocolo de Actuación aprobado por el Consejo Superior.

La causa judicial se encuentra en etapa de investigación. La denuncia fue presentada el 12 de mayo y, de acuerdo con el expediente, la trabajadora aseguró que mientras se desempeñó bajo la supervisión del acusado sufrió situaciones reiteradas de acoso y acercamientos físicos no consentidos que habrían aumentado en intensidad con el paso del tiempo

Entre los hechos denunciados, la mujer sostuvo que el hombre realizó comentarios e insinuaciones de contenido sexual y que en una oportunidad la habría sujetado por la fuerza e intentado besarla.

Por el momento, no se dispuso la detención del sospechoso, aunque la Justicia sí ordenó medidas de protección para resguardar a la denunciante mientras avanza el proceso.

La audiencia de formalización está prevista para los próximos días. En esa instancia, la fiscal de la UFI CAVIG expondrá las primeras evidencias reunidas y comunicará oficialmente los hechos que se le atribuyen al acusado, además de solicitar al juez de Garantías que la investigación penal continúe su curso.

Desde Ingeniería remarcaron que continuarán colaborando con los organismos judiciales y con las áreas internas competentes para garantizar un entorno universitario seguro y respetuoso para toda la comunidad educativa.