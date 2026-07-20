Un importante operativo de Bomberos y la Policía, se desplegó durante la siesta de este lunes en Concepción para controlar un principio de incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle Caseros, pasando San Lorenzo, en Capital.
Bomberos evitaron que un incendio destruyera una vivienda en Concepción
El fuego se originó en un colchón de una casa ubicada sobre calle Caseros, pasando San Lorenzo. Una mujer logró salir a tiempo y la rápida intervención de Bomberos evitó que las llamas se propagaran.