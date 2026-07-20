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Bomberos evitaron que un incendio destruyera una vivienda en Concepción

El fuego se originó en un colchón de una casa ubicada sobre calle Caseros, pasando San Lorenzo. Una mujer logró salir a tiempo y la rápida intervención de Bomberos evitó que las llamas se propagaran.

Un importante operativo de Bomberos y la Policía, se desplegó durante la siesta de este lunes en Concepción para controlar un principio de incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle Caseros, pasando San Lorenzo, en Capital.

Según la información preliminar, el foco ígneo se habría iniciado en un colchón, en una de las habitaciones de la casa. En ese momento, una mujer descansaba en el interior del inmueble, pero al advertir la presencia de humo logró salir rápidamente y rescatar algunas de sus pertenencias antes de que el fuego avanzara.

Tras el aviso de los vecinos, personal policial y dotaciones de Bomberos llegaron al lugar y montaron un operativo que incluyó el corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de extinción. La rápida intervención permitió sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto de la vivienda, evitando daños de mayor magnitud.

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Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni intoxicadas por el humo. El incendio solo provocó daños materiales menores y ahora se investigan las causas que originaron el foco.

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