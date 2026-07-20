Bomberos evitaron que un incendio destruyera una vivienda en Concepción

Según la información preliminar, el foco ígneo se habría iniciado en un colchón, en una de las habitaciones de la casa. En ese momento, una mujer descansaba en el interior del inmueble, pero al advertir la presencia de humo logró salir rápidamente y rescatar algunas de sus pertenencias antes de que el fuego avanzara.

Tras el aviso de los vecinos, personal policial y dotaciones de Bomberos llegaron al lugar y montaron un operativo que incluyó el corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de extinción. La rápida intervención permitió sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto de la vivienda, evitando daños de mayor magnitud.