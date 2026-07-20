Donald Trump respaldó a Benjamin Netanyahu y aseguró que "no será arrestado" si viaja a Nueva York

El republicano insistió en que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes" al concluir su publicación, en la que no se refirió explícitamente a las palabras de Mamdani ni mencionó al político.

La figura que inició la polémica: el alcalde de Nueva York

La advertencia de Trump llega después de que el demócrata socialista de 34 años dijera el sábado a The New York Times que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional" en relación a lo que la ONU ha calificado de "genocidio" en Gaza

Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad. Por su parte, el primer ministro israelí respondió a Mamdani afirmando que no le preocupaba su amenaza, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo en un comunicado que Netanyahu "se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de la ONU y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos".

La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina.