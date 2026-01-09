Las exportaciones vitivinícolas crecieron 25% en valor y 21% en volumen

El desempeño destacado correspondió a la pasa de uva, que registró un incremento interanual del 53% en valor FOB y del 40% en volumen. Los vinos fraccionados también tuvieron un balance positivo, con subas del 3% en valor y del 5% en cantidad. Por su parte, el mosto de uva aumentó un 4% en volumen, aunque con una caída equivalente en su precio internacional.

En contraste, el vino a granel exhibió una contracción del 25% en el valor de sus envíos, a pesar de una leve recuperación del 1% en volumen. La recuperación general del sector es atribuida, en parte, a las acciones de promoción internacional que lleva adelante el Ministerio de la Producción, a través de ferias, rondas de negocios y misiones comerciales.