Los cinco eslabones de la actividad vitivinícola sanjuanina mostraron signos de recuperación entre enero y noviembre de 2025, generando en conjunto más de 130 millones de dólares en ventas al exterior. Este monto representa el 8,38% del total de divisas que ingresaron a la provincia, movilizando el 12% del volumen total exportado en kilogramos.
Las exportaciones vitivinícolas crecieron 25% en valor y 21% en volumen
El sector vitivínicola provincial superó los 130 millones de dólares en ventas externas en los primeros once meses de 2025, impulsado principalmente por el fuerte desempeño de la pasa de uva.