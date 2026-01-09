"
Las exportaciones vitivinícolas crecieron 25% en valor y 21% en volumen

El sector vitivínicola provincial superó los 130 millones de dólares en ventas externas en los primeros once meses de 2025, impulsado principalmente por el fuerte desempeño de la pasa de uva.

Los cinco eslabones de la actividad vitivinícola sanjuanina mostraron signos de recuperación entre enero y noviembre de 2025, generando en conjunto más de 130 millones de dólares en ventas al exterior. Este monto representa el 8,38% del total de divisas que ingresaron a la provincia, movilizando el 12% del volumen total exportado en kilogramos.

El desempeño destacado correspondió a la pasa de uva, que registró un incremento interanual del 53% en valor FOB y del 40% en volumen. Los vinos fraccionados también tuvieron un balance positivo, con subas del 3% en valor y del 5% en cantidad. Por su parte, el mosto de uva aumentó un 4% en volumen, aunque con una caída equivalente en su precio internacional.

En contraste, el vino a granel exhibió una contracción del 25% en el valor de sus envíos, a pesar de una leve recuperación del 1% en volumen. La recuperación general del sector es atribuida, en parte, a las acciones de promoción internacional que lleva adelante el Ministerio de la Producción, a través de ferias, rondas de negocios y misiones comerciales.

