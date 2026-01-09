Luego de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, Vialidad Nacional informó el estado actualizado de la red vial nacional en San Juan. En la mayoría de los tramos las rutas se encuentran transitables, aunque con extrema precaución debido a trabajos en calzada, presencia de agua y erosiones.
Tras las lluvias, así se encuentran las rutas nacionales en San Juan
