"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Tras las lluvias, así se encuentran las rutas nacionales en San Juan

Desde Vialidad Nacional informaron que la mayoría de los tramos de las rutas se encuentran transitables, aunque con precaución.

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, Vialidad Nacional informó el estado actualizado de la red vial nacional en San Juan. En la mayoría de los tramos las rutas se encuentran transitables, aunque con extrema precaución debido a trabajos en calzada, presencia de agua y erosiones.

La Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco–límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución, con personal de Vialidad Nacional trabajando en la zona. La misma condición presenta el tramo San Juan–Jáchal, donde se solicita circular con cuidado por tareas en ejecución. En tanto, la RN 40 Sur también permanece habilitada, pero con precaución.

Por su parte, la Ruta Nacional 150 está transitable con precaución tanto en el tramo Jáchal–Rodeo como en el sector Huaco–Ischigualasto, con presencia de equipos viales realizando tareas preventivas.

Te puede interesar...

La Ruta Nacional 20, la RN 153 y la RN 141, en el tramo Caucete–La Rioja, se encuentran transitables con precaución. En esta última se registran badenes con agua y erosiones señalizadas en cercanías del río Papagayo, donde Vialidad Nacional continúa trabajando aprovechando las buenas condiciones climáticas.

En el oeste provincial, la Ruta Nacional 149 se mantiene transitable con precaución tanto en Calingasta como en Iglesia. En la zona sur del ingreso a Barreal, personal de Vialidad Nacional desarrolla tareas de mantenimiento y control.

Temas

Te puede interesar