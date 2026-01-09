Tras las lluvias, así se encuentran las rutas nacionales en San Juan

La Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco–límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución, con personal de Vialidad Nacional trabajando en la zona. La misma condición presenta el tramo San Juan–Jáchal, donde se solicita circular con cuidado por tareas en ejecución. En tanto, la RN 40 Sur también permanece habilitada, pero con precaución.

Por su parte, la Ruta Nacional 150 está transitable con precaución tanto en el tramo Jáchal–Rodeo como en el sector Huaco–Ischigualasto, con presencia de equipos viales realizando tareas preventivas.