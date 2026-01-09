Violento ataque en Santa Lucía: avanzó la causa, sin prisión preventiva

La víctima denunció además que su hijo fue atacado por Valentino Galdeano y Martín Espejo, quienes habrían forcejeado con el menor y le sustrajeron una riñonera negra que contenía un teléfono celular. Los atacantes también intentaron llevarse la motocicleta, aunque no lograron hacerlo, y luego escaparon del lugar.

Tras un llamado al 911, personal policial llegó rápidamente a la zona y logró ubicar a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho. Al intentar identificarlos, los jóvenes ingresaron a un domicilio cercano, donde finalmente fueron aprehendidos y reconocidos por las víctimas. La causa se inició bajo el sistema de Flagrancia y luego pasó a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI).

Durante la audiencia, el defensor oficial Martín García negó la autoría de Aguirre y Galdeano y cuestionó la legalidad del procedimiento, al sostener que no se secuestraron elementos robados y que los reconocimientos se realizaron sin las garantías correspondientes. En tanto, la defensa de Espejo también se opuso al pedido de prisión preventiva, argumentando que el imputado trabaja y es padre de un recién nacido.

Finalmente, el juez resolvió formalizar la investigación contra Guido Martín Aguirre, Valentino Galdeano y Martín Espejo por el delito de robo en poblado y en banda, otorgó un plazo de cuatro meses para el avance de la causa y dispuso la libertad de Galdeano y Espejo. La Fiscalía informó además que Aguirre continuará detenido por un pedido de captura vigente del Juzgado de Faltas y una condena previa cumplida en 2024, aunque no por este hecho.