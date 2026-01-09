"
Violento ataque en Santa Lucía: avanzó la causa, sin prisión preventiva

La Justicia formalizó la investigación contra tres jóvenes acusados de un violento robo en Santa Lucía. El juez rechazó la prisión preventiva y dio cuatro meses para avanzar en la causa.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra tres jóvenes acusados de protagonizar un violento robo ocurrido el pasado 6 de enero en el departamento Santa Lucía. El juez resolvió avanzar con la investigación penal preparatoria, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el fiscal Cristian Gerarduzzi, junto a su ayudante fiscal Sabrina Zárate, expusieron que el hecho ocurrió cerca de las 13 horas en inmediaciones de calle Bode Cruz al 545, en el barrio Camino Rojo. Según la acusación, una mujer identificada como Gabriela Vanessa Ortega y su hijo menor se encontraban en una motocicleta observando carteles de alquiler cuando fueron abordados por un grupo de cinco sujetos.

Siempre de acuerdo a la investigación, los agresores comenzaron a insultarlos y a arrojarles piedras. En ese contexto, Guido Martín Aguirre habría golpeado a la mujer con una patada en la espalda, provocando su caída al suelo y la pérdida de sus lentes.

La víctima denunció además que su hijo fue atacado por Valentino Galdeano y Martín Espejo, quienes habrían forcejeado con el menor y le sustrajeron una riñonera negra que contenía un teléfono celular. Los atacantes también intentaron llevarse la motocicleta, aunque no lograron hacerlo, y luego escaparon del lugar.

Tras un llamado al 911, personal policial llegó rápidamente a la zona y logró ubicar a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho. Al intentar identificarlos, los jóvenes ingresaron a un domicilio cercano, donde finalmente fueron aprehendidos y reconocidos por las víctimas. La causa se inició bajo el sistema de Flagrancia y luego pasó a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI).

Durante la audiencia, el defensor oficial Martín García negó la autoría de Aguirre y Galdeano y cuestionó la legalidad del procedimiento, al sostener que no se secuestraron elementos robados y que los reconocimientos se realizaron sin las garantías correspondientes. En tanto, la defensa de Espejo también se opuso al pedido de prisión preventiva, argumentando que el imputado trabaja y es padre de un recién nacido.

Finalmente, el juez resolvió formalizar la investigación contra Guido Martín Aguirre, Valentino Galdeano y Martín Espejo por el delito de robo en poblado y en banda, otorgó un plazo de cuatro meses para el avance de la causa y dispuso la libertad de Galdeano y Espejo. La Fiscalía informó además que Aguirre continuará detenido por un pedido de captura vigente del Juzgado de Faltas y una condena previa cumplida en 2024, aunque no por este hecho.

