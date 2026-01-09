Un grave y dramático episodio se registró este viernes por la mañana en el departamento Caucete, donde una mujer de 39 años sufrió quemaduras de diversa consideración en todo su cuerpo y quedó internada en estado delicado en el Hospital Marcial Quiroga.
Grave episodio en Caucete: una mujer sufrió severas quemaduras
Una mujer de 39 años sufrió quemaduras de diversa consideración en su vivienda de Caucete. Fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en el Servicio de Quemados.