Grave episodio en Caucete: una mujer sufrió severas quemaduras

Una mujer de 39 años sufrió quemaduras de diversa consideración en su vivienda de Caucete. Fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en el Servicio de Quemados.

Un grave y dramático episodio se registró este viernes por la mañana en el departamento Caucete, donde una mujer de 39 años sufrió quemaduras de diversa consideración en todo su cuerpo y quedó internada en estado delicado en el Hospital Marcial Quiroga.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11 en una vivienda ubicada en la intersección de avenida de los Ríos y calle Enfermera Medina, en el barrio Felipe Cobas. Efectivos policiales recibieron un pedido de auxilio y, al arribar al domicilio, se encontraron con una situación de extrema gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, y por motivos que aún se intentan establecer, la mujer se habría rociado con alcohol y luego se prendió fuego, lo que le provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ante la emergencia, los uniformados dieron aviso inmediato al Servicio de Emergencias Médicas.

Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, brindó las primeras asistencias y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada en el Sector de Terapia del Servicio de Quemados debido a la severidad de las lesiones.

Personal policial y del Ministerio Público Fiscal trabaja ahora para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre las medidas dispuestas se busca establecer quiénes se encontraban con la mujer al momento del episodio y si atravesaba alguna situación personal o familiar que pueda aportar contexto a lo ocurrido.

El caso generó conmoción en la zona y se suma a otros episodios recientes y antecedentes similares registrados tanto en otras provincias como en San Juan, lo que vuelve a poner el foco en la gravedad de este tipo de situaciones y en la necesidad de una rápida intervención médica y judicial.

