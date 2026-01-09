Grave episodio en Caucete: una mujer sufrió severas quemaduras

Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, brindó las primeras asistencias y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada en el Sector de Terapia del Servicio de Quemados debido a la severidad de las lesiones.

Personal policial y del Ministerio Público Fiscal trabaja ahora para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre las medidas dispuestas se busca establecer quiénes se encontraban con la mujer al momento del episodio y si atravesaba alguna situación personal o familiar que pueda aportar contexto a lo ocurrido.

El caso generó conmoción en la zona y se suma a otros episodios recientes y antecedentes similares registrados tanto en otras provincias como en San Juan, lo que vuelve a poner el foco en la gravedad de este tipo de situaciones y en la necesidad de una rápida intervención médica y judicial.