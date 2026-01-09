El Rally Dakar 2026 volvió a tener acento sanjuanino. En una jornada exigente y de alto nivel internacional, el copiloto Lisandro Sisterna fue protagonista al subir al podio de la sexta etapa junto al piloto salteño Kevin Benavides, en la competitiva categoría Challenger T4.
Podio argentino en el Dakar: el sanjuanino Sisterna brilló en Arabia Saudita
Lisandro Sisterna logró su primer podio en el Dakar 2026 junto a Kevin Benavides. Fueron terceros en la sexta etapa de la categoría Challenger y avanzaron en la general.