Podio argentino en el Dakar: el sanjuanino Sisterna brilló en Arabia Saudita

El resultado tuvo impacto directo en la clasificación general. Gracias a este podio, la dupla argentina escaló hasta la 14ª posición, ubicándose a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos del líder Pau Navarro, quien continúa al frente de la categoría pese a haber sido sexto en la etapa. Cavigliasso es ahora segundo, mientras que el mendocino Bruno Jacomy se posiciona tercero tras una jornada favorable.

La actuación de Sisterna no solo refuerza su protagonismo en la competencia más exigente del rally mundial, sino que también consolida la presencia argentina en una categoría altamente competitiva. El logro tuvo además un condimento especial: Kevin Benavides celebró su cumpleaños en plena carrera, a bordo del UTV y dentro del podio.

Con varias etapas aún por delante, el Dakar mantiene abiertas las expectativas para la dupla, que mostró consistencia, ritmo y capacidad para seguir avanzando en una carrera donde cada jornada vuelve a empezar desde cero.