Podio argentino en el Dakar: el sanjuanino Sisterna brilló en Arabia Saudita

Lisandro Sisterna logró su primer podio en el Dakar 2026 junto a Kevin Benavides. Fueron terceros en la sexta etapa de la categoría Challenger y avanzaron en la general.

El Rally Dakar 2026 volvió a tener acento sanjuanino. En una jornada exigente y de alto nivel internacional, el copiloto Lisandro Sisterna fue protagonista al subir al podio de la sexta etapa junto al piloto salteño Kevin Benavides, en la competitiva categoría Challenger T4.

La especial, que unió Hail con Riyadh a lo largo de más de 330 kilómetros cronometrados, dejó a la dupla argentina en el tercer puesto, a solo 1 minuto y 40 segundos del ganador. El tramo fue dominado por el chileno Ignacio Casale, seguido por la saudí Dania Akeel, en una etapa marcada por el ritmo alto y las exigencias técnicas del recorrido.

Sisterna y Benavides completaron la jornada con un tiempo de 4 horas y 17 segundos, sosteniendo un rendimiento sólido pese a haber sufrido un pinchazo que condicionó sus chances de pelear por la victoria. Aun así, lograron imponerse frente a rivales de jerarquía, incluidos los campeones mundiales Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que finalizaron por detrás.

El resultado tuvo impacto directo en la clasificación general. Gracias a este podio, la dupla argentina escaló hasta la 14ª posición, ubicándose a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos del líder Pau Navarro, quien continúa al frente de la categoría pese a haber sido sexto en la etapa. Cavigliasso es ahora segundo, mientras que el mendocino Bruno Jacomy se posiciona tercero tras una jornada favorable.

La actuación de Sisterna no solo refuerza su protagonismo en la competencia más exigente del rally mundial, sino que también consolida la presencia argentina en una categoría altamente competitiva. El logro tuvo además un condimento especial: Kevin Benavides celebró su cumpleaños en plena carrera, a bordo del UTV y dentro del podio.

Con varias etapas aún por delante, el Dakar mantiene abiertas las expectativas para la dupla, que mostró consistencia, ritmo y capacidad para seguir avanzando en una carrera donde cada jornada vuelve a empezar desde cero.

