"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > bicicleta

Identificaron al hombre que falleció mientras circulaba en bicicleta en Capital

Oscar Armando Jesús Ugalde, de 78 años, falleció tras descompensarse mientras circulaba en bicicleta por el Lateral de Circunvalación. La autopsia confirmó que murió por un infarto.

La muerte de un hombre de 78 años que cayó de su bicicleta en Capital generó conmoción en las primeras horas del día y un fuerte impacto en redes sociales, donde familiares y conocidos expresaron mensajes de despedida. Con el avance de la investigación judicial, se confirmó que el deceso no fue consecuencia directa de la caída, sino de una descompensación cardíaca.

La víctima fue identificada como Oscar Armando Jesús Ugalde, quien se desplazaba en bicicleta por el Lateral de Circunvalación, en cercanías de la intersección con calle Salta, alrededor de las 6 de la mañana. En un primer momento se creyó que el fallecimiento había sido producto del golpe tras la caída, pero la autopsia arrojó un dato clave.

image

Según informaron fuentes judiciales, el estudio forense determinó que Ugalde sufrió un shock cardiogénico, es decir, un infarto, mientras circulaba. Esta descompensación provocó que perdiera el control de la bicicleta y cayera sobre el asfalto. De esta manera, se estableció que la causa de muerte fue el ataque cardíaco y no un siniestro vial.

Te puede interesar...

Tras el episodio, personal del 107 Emergencias llegó al lugar y trasladó al hombre a un centro de salud, donde los profesionales constataron que ya se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de la División Criminalística de la Policía de San Juan y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal en turno Nicolás Schiattino, quienes llevaron adelante las actuaciones para esclarecer el hecho.

Mientras tanto, la noticia generó numerosas expresiones de pesar en redes sociales, donde se difundió una imagen de Ugalde y se multiplicaron los mensajes de condolencias dirigidos a su familia.

Temas

Te puede interesar