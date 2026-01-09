La muerte de un hombre de 78 años que cayó de su bicicleta en Capital generó conmoción en las primeras horas del día y un fuerte impacto en redes sociales, donde familiares y conocidos expresaron mensajes de despedida. Con el avance de la investigación judicial, se confirmó que el deceso no fue consecuencia directa de la caída, sino de una descompensación cardíaca.
Identificaron al hombre que falleció mientras circulaba en bicicleta en Capital
Oscar Armando Jesús Ugalde, de 78 años, falleció tras descompensarse mientras circulaba en bicicleta por el Lateral de Circunvalación. La autopsia confirmó que murió por un infarto.