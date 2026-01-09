Identificaron al hombre que falleció mientras circulaba en bicicleta en Capital

La víctima fue identificada como Oscar Armando Jesús Ugalde, quien se desplazaba en bicicleta por el Lateral de Circunvalación, en cercanías de la intersección con calle Salta, alrededor de las 6 de la mañana. En un primer momento se creyó que el fallecimiento había sido producto del golpe tras la caída, pero la autopsia arrojó un dato clave.

image

Según informaron fuentes judiciales, el estudio forense determinó que Ugalde sufrió un shock cardiogénico, es decir, un infarto, mientras circulaba. Esta descompensación provocó que perdiera el control de la bicicleta y cayera sobre el asfalto. De esta manera, se estableció que la causa de muerte fue el ataque cardíaco y no un siniestro vial.