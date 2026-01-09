Intentos de robo, persecucion y probation: dos condenas que exponen un patrón

El primer hecho ocurrió alrededor de las 13.20, en una finca ubicada en el departamento Caucete. Según la investigación, Ortega, junto a otro hombre que logró escapar, ingresó sin autorización a un predio rural de fácil acceso y sin cierre perimetral.

image

En el interior de la finca, cortaron uvas de los parrales y llenaron un cajón de 10 kilos, con un valor comercial estimado en $13.000. La maniobra fue advertida por el casero del lugar, quien dio aviso a la Policía.

Durante las recorridas policiales, uno de los sospechosos logró darse a la fuga, pero Ortega fue aprehendido cuando intentaba huir por un descampado, descartando el cajón con las uvas a pocos metros del lugar donde fue reducido.

La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención de la fiscal Virginia Branca. Como resultado, se resolvió una suspensión de juicio a prueba por un año, que incluye:

90 horas de trabajo no remunerado en seis meses

Reparación simbólica de $20.000 a favor de FUNDAMÉ

Prohibición de acercamiento al domicilio de la finca

Prohibición de actos molestos o turbatorios

El vencimiento de la medida fue fijado para el 9 de febrero de 2026.

Escalamiento y robo en una obra en construcción en Chimbas

El segundo episodio se registró el lunes 5 de enero de 2026, alrededor de las 15.20, en el Barrio Panaderos en construcción, ubicado en calles Bonduel y Reconquista, en el departamento Chimbas.

Según consta en la causa, Farias Garay, con el torso desnudo y un pantalón corto azul, llegó al lugar junto a otros dos sujetos que no fueron identificados, y escalaron la tela malla perimetral de unos 2,20 metros de altura para ingresar al predio.

Desde el interior de dos viviendas en construcción (casas 8 y 9 de la Manzana D), arrancaron y sustrajeron ocho premoldes de aluminio correspondientes a ventanas y puertas. Sin embargo, ante la presencia policial, abandonaron los elementos en un arbusto ubicado en el exterior del predio.

image

Un llamado al 911 alertó sobre el hecho y permitió la rápida intervención policial. Los uniformados observaron a los tres sujetos portando los efectos y huyendo en distintas direcciones. Tras una persecución, Farias Garay fue aprehendido a las 15.35, en un descampado frente al ingreso del Barrio Colonial, sobre calle Bonduel.

Debido a la hostilidad de la zona, el procedimiento continuó en un lugar cercano, donde se resguardó al aprehendido y los elementos secuestrados. El sereno de la obra no presenció el robo, pero reconoció posteriormente los premoldes como propiedad del lugar.

La causa fue calificada como robo agravado por escalamiento, con intervención del fiscal Adrián Riveros, y también concluyó con una suspensión de juicio a prueba por un año, que contempla:

20 horas de trabajo comunitario en cuatro meses

Reparación económica de $20.000

Farias Garay quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 23ª de Rivadavia hasta su presentación ante el juez de Flagrancia.