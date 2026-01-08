"
Las rutas se encuentran transitable a pesar de las lluvias en la provincia

Desde la Dirección de Vialidad piden circular con precaución por las condiciones climáticas.

La Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer el estado actualizado de la red vial nacional en la provincia de San Juan, en el marco de condiciones climáticas que obligan a extremar cuidados al momento de circular. En la mayoría de los tramos relevados, el tránsito se encuentra habilitado, aunque con precaución, y con presencia de personal trabajando en distintos sectores.

Según el informe oficial, la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco – límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución, con tareas activas de Vialidad Nacional en la zona. La misma condición se presenta en la RN 150, entre Jáchal y Rodeo, y en la RN 40, en el tramo San Juan – Jáchal, donde se solicita circular con especial cuidado.

En tanto, la Ruta Nacional 150, desde Huaco hasta Ischigualasto, también permanece habilitada con precaución. A este listado se suman la RN 40 Sur, la RN 20, la RN 153, la RN 141 (tramo Caucete – La Rioja), la RN 149 en Calingasta y la RN 149 en el departamento Iglesia, todas transitables con precaución.

Desde el organismo nacional remarcaron que el personal continuará con la inspección permanente del estado de las rutas, manteniendo guardias activas y campamentos móviles en alerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Paso Internacional Agua Negra habilitado

Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Centro de Frontera Agua Negra, informó que el Paso Internacional Agua Negra se encuentra habilitado para el tránsito. Según el Reporte N°1 del 08 de enero de 2026, la Ruta Nacional 150 en territorio argentino presenta condiciones adecuadas para la circulación.

Los horarios establecidos son:

  • Tránsito en general

    • Egreso: de 07 a 17 horas

    • Ingreso: de 07 a 21 horas

    • Cierre de egreso: 17 horas

Recomendaciones

Ante condiciones climáticas adversas, Vialidad Nacional recomienda respetar las indicaciones del personal apostado en ruta, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

