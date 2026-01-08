La Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer el estado actualizado de la red vial nacional en la provincia de San Juan, en el marco de condiciones climáticas que obligan a extremar cuidados al momento de circular. En la mayoría de los tramos relevados, el tránsito se encuentra habilitado, aunque con precaución, y con presencia de personal trabajando en distintos sectores.
Las rutas se encuentran transitable a pesar de las lluvias en la provincia
Desde la Dirección de Vialidad piden circular con precaución por las condiciones climáticas.