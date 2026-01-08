Las rutas se encuentran transitable a pesar de las lluvias en la provincia

Según el informe oficial, la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco – límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución, con tareas activas de Vialidad Nacional en la zona. La misma condición se presenta en la RN 150, entre Jáchal y Rodeo, y en la RN 40, en el tramo San Juan – Jáchal, donde se solicita circular con especial cuidado.

En tanto, la Ruta Nacional 150, desde Huaco hasta Ischigualasto, también permanece habilitada con precaución. A este listado se suman la RN 40 Sur, la RN 20, la RN 153, la RN 141 (tramo Caucete – La Rioja), la RN 149 en Calingasta y la RN 149 en el departamento Iglesia, todas transitables con precaución.