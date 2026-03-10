El Gobierno de San Juan a través del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), dependiente del Ministerio de Minería, lanzó un llamado a licitación pública para la exploración, con opción a explotación, de nueve áreas mineras ubicadas en los departamentos Iglesia y Calingasta.
Lanzaron una licitación para 9 áreas mineras en Iglesia y Calingasta
Los pliegos podrán adquirirse desde el 20 de marzo y hasta el 22 de junio al mediodía, mientras que la apertura de sobres está prevista para el 23 de junio.