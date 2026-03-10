Lanzaron una licitación para 9 áreas mineras en Iglesia y Calingasta

Desde el IPEEM informaron que los pliegos de bases y condiciones podrán adquirirse desde el 20 de marzo y hasta el 22 de junio al mediodía, mientras que la apertura de sobres con las ofertas está prevista para el 23 de junio, en la sede del organismo provincial.

Las áreas incluidas en el llamado presentan potencial geológico para la exploración de minerales metalíferos, principalmente asociados a sistemas de cobre y oro, que forman parte del perfil productivo que San Juan busca consolidar en la cordillera.

Este nuevo llamado a licitación se enmarca en la política provincial de promoción de la exploración minera, considerada una etapa clave para la generación de futuros proyectos y la continuidad de la actividad en el largo plazo, especialmente en departamentos con fuerte tradición minera como Iglesia y Calingasta.