Cuatro partidos y el debut de Brasil marcarán un sábado prometedor

Qatar y Suiza abren la jornada

El primer partido del sábado será el cruce entre Qatar y Suiza por el Grupo B. El seleccionado qatarí, anfitrión de la Copa del Mundo 2022, buscará dar el golpe frente a un rival que suele transformarse en una de las sorpresas de cada edición mundialista.

Horario en Argentina: 16.00.

El esperado estreno de Brasil

La atención mundial estará centrada en el encuentro que protagonizarán Brasil y Marruecos. La Verdeamarela inicia una nueva ilusión mundialista con un plantel repleto de figuras y con Vinicius Junior como una de las grandes cartas ofensivas. Del otro lado estará Marruecos, que llega con credenciales importantes tras convertirse en una de las revelaciones del último Mundial.

Horario en Argentina: 19.00.

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Haití vuelve a la Copa del Mundo

Más tarde será el turno de Haití y Escocia, otro duelo correspondiente al Grupo C. Para los haitianos se trata de una participación histórica, ya que regresaron a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Escocia, en tanto, intentará hacer valer su experiencia internacional para comenzar con el pie derecho.

Horario en Argentina: 22.00.

Australia y Turquía cierran el sábado

La jornada finalizará con el enfrentamiento entre Australia y Turquía por el Grupo D. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en una zona compartida con Estados Unidos y Paraguay, por lo que el resultado puede ser determinante para las aspiraciones de clasificación.

Horario en Argentina: 01.00 de la madrugada del domingo.

Los partidos del sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza – 16.00 (Argentina)

– 16.00 (Argentina) Brasil vs Marruecos – 19.00

– 19.00 Haití vs Escocia – 22.00

– 22.00 Australia vs Turquía – 01.00 (domingo)

Con el torneo recién iniciado, la jornada promete empezar a entregar las primeras señales sobre qué selecciones están listas para convertirse en protagonistas de la Copa del Mundo 2026.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la Copa del Mundo 2026. Además, transmite todos los partidos de la Selección Argentina a través de su pantalla.