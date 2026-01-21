FITUR Madrid: Orrego busca posicionar a San Juan como destino internacional

La comitiva sanjuanina integra el stand argentino en la feria y tiene como propósito central consolidar a la provincia como un destino competitivo para el turismo receptivo, apoyándose en atractivos de reconocimiento internacional como el Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad, y el turismo astronómico, uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel global.

En paralelo, las autoridades provinciales trabajan para potenciar el perfil de San Juan como sede de eventos, congresos y convenciones, en el marco del denominado turismo MICE, un segmento que combina reuniones corporativas, incentivos, exposiciones y ferias, y que genera un alto impacto económico en los destinos que logran posicionarse.

Durante las jornadas de FITUR, la agenda oficial incluye reuniones estratégicas con empresas nacionales e internacionales, orientadas a captar inversiones que permitan mejorar la infraestructura turística, ampliar la oferta de servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Otro de los ejes centrales del viaje es la gestión de nuevas rutas aéreas, tanto de cabotaje como internacionales, con el objetivo de mejorar la conectividad de San Juan con otros puntos del país y del exterior, un factor clave para el crecimiento sostenido del turismo en la provincia.