San Juan participará del Festival de Jazz en Mendoza

San Juan estará representada por GON Trío y Abel Herrera Trío, dos propuestas que reflejan la diversidad, calidad artística y crecimiento de la escena jazzística local, y que se presentarán los días 22 y 23 de enero de 2026, respectivamente.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura acompaña una nueva edición del Festival Jazz en el Lago en Mendoza. En esta oportunidad, se presentarán destacados proyectos musicales sanjuaninos que formarán parte de este importante encuentro regional dedicado al jazz y sus expresiones contemporáneas.

El 22 de enero, subirá al escenario GON Trío, un proyecto nacido en San Juan en 2023 que propone un recorrido sonoro sensible y sofisticado, fusionando jazz, bossa nova y R&B. Con una impronta moderna y expresiva, el trío construye climas íntimos y envolventes donde la improvisación y la exploración armónica dialogan con una identidad propia. Actualmente, la banda se encuentra trabajando en la producción de su próximo álbum, que promete profundizar esta búsqueda sonora con una fusión aún más audaz.

El 23 de enero será el turno de Abel Herrera Trío, formación creada en 2020 en la provincia de San Juan y liderada por el pianista y compositor Abel Herrera, acompañado por músicos destacados de la escena local. El proyecto presenta composiciones originales dentro del lenguaje del jazz, combinando estructuras preestablecidas con espacios de improvisación. Desde sus inicios, el trío ha tenido una activa participación en conciertos y festivales de la provincia, consolidándose como una de las propuestas más representativas del jazz sanjuanino actual.

La participación de estos proyectos en el Festival Jazz en el Lago reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura con la promoción y circulación de artistas sanjuaninos en escenarios regionales y nacionales, fortaleciendo el intercambio cultural y visibilizando el talento local más allá de las fronteras provinciales.

