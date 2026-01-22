San Juan participará del Festival de Jazz en Mendoza

San Juan estará representada por GON Trío y Abel Herrera Trío, dos propuestas que reflejan la diversidad, calidad artística y crecimiento de la escena jazzística local, y que se presentarán los días 22 y 23 de enero de 2026, respectivamente.

El 22 de enero, subirá al escenario GON Trío, un proyecto nacido en San Juan en 2023 que propone un recorrido sonoro sensible y sofisticado, fusionando jazz, bossa nova y R&B. Con una impronta moderna y expresiva, el trío construye climas íntimos y envolventes donde la improvisación y la exploración armónica dialogan con una identidad propia. Actualmente, la banda se encuentra trabajando en la producción de su próximo álbum, que promete profundizar esta búsqueda sonora con una fusión aún más audaz.