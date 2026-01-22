El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura acompaña una nueva edición del Festival Jazz en el Lago en Mendoza. En esta oportunidad, se presentarán destacados proyectos musicales sanjuaninos que formarán parte de este importante encuentro regional dedicado al jazz y sus expresiones contemporáneas.
San Juan participará del Festival de Jazz en Mendoza
San Juan estará representada por GON Trío y Abel Herrera Trío, dos propuestas que reflejan la diversidad, calidad artística y crecimiento de la escena jazzística local, y que se presentarán los días 22 y 23 de enero de 2026, respectivamente.