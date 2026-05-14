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Ansiedad y riesgo suicida: la UNSJ lanzará un manual de acción para docentes

La prevalencia de cuadros de ansiedad obligó a los docentes a transformarse en los primeros en intervenir. La UNSJ abrió una formación con puntaje para aprender a aplicar protocolos de emergencia,.

En un contexto donde los desafíos de salud mental atraviesan tanto a estudiantes como a trabajadores, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó una capacitación clave. Se trata del seminario “Salud Mental en la Universidad: intervención en crisis, protocolos y herramientas para el ámbito académico”, organizado por la Oficina por la Igualdad de Género de la Secretaría de Bienestar Universitario y ADICUS.

El objetivo central es capacitar a los docentes como "primeros interventores", permitiéndoles actuar de manera coordinada ante situaciones de angustia, ansiedad, riesgo suicida o acoso (bullying/mobbing), superando la lógica de la simple derivación y promoviendo la corresponsabilidad.

El seminario estará a cargo de la Esp. Jimena Alcota y la Mg. Vanesa Sedeño, integrando la experiencia clínica con protocolos vigentes como el Programa EstarBien y la Ley Nacional de Salud Mental.

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  • Estructura: 4 encuentros de 3 horas cada uno (18:30 a 21:30 h).

  • Modalidad: Semipresencial, con metodología teórico-práctica.

  • Cronograma:

    • 22 de mayo: Primer encuentro en el SUM del Palomar.

    • 5 de junio, 19 de junio y 3 de julio: Restantes encuentros en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Inscripciones y puntaje

La propuesta cuenta con Resolución de Rectorado y otorga puntaje docente. Los interesados en participar tienen tiempo de inscribirse a través del enlace oficial de la universidad hasta el próximo lunes 18 de mayo.

A través de este taller, la UNSJ busca consolidar una red institucional de cuidado y protección que garantice intervenciones validadas y respetuosas de los Derechos Humanos ante emergentes que requieran acción inmediata en las aulas.

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