Ansiedad y riesgo suicida: la UNSJ lanzará un manual de acción para docentes

El objetivo central es capacitar a los docentes como "primeros interventores", permitiéndoles actuar de manera coordinada ante situaciones de angustia, ansiedad, riesgo suicida o acoso (bullying/mobbing), superando la lógica de la simple derivación y promoviendo la corresponsabilidad.

El seminario estará a cargo de la Esp. Jimena Alcota y la Mg. Vanesa Sedeño, integrando la experiencia clínica con protocolos vigentes como el Programa EstarBien y la Ley Nacional de Salud Mental.