En un contexto donde los desafíos de salud mental atraviesan tanto a estudiantes como a trabajadores, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó una capacitación clave. Se trata del seminario “Salud Mental en la Universidad: intervención en crisis, protocolos y herramientas para el ámbito académico”, organizado por la Oficina por la Igualdad de Género de la Secretaría de Bienestar Universitario y ADICUS.
Ansiedad y riesgo suicida: la UNSJ lanzará un manual de acción para docentes
La prevalencia de cuadros de ansiedad obligó a los docentes a transformarse en los primeros en intervenir. La UNSJ abrió una formación con puntaje para aprender a aplicar protocolos de emergencia,.