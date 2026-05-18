El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin sobresaltos y repitió exactamente los mismos valores con los que había cerrado el viernes pasado. En la primera rueda cambiaria de este lunes, el billete paralelo se mantuvo en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra en la plaza local.
El dólar blue arrancó la semana sin cambios en San Juan
El dólar blue inició la semana sin variaciones en San Juan y mantuvo los mismos valores del cierre anterior. En la primera rueda cambiaria del lunes, el paralelo se ubicó en $1.460 para la venta, mientras que el oficial tampoco mostró movimientos.