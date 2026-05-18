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El dólar blue arrancó la semana sin cambios en San Juan

El dólar blue inició la semana sin variaciones en San Juan y mantuvo los mismos valores del cierre anterior. En la primera rueda cambiaria del lunes, el paralelo se ubicó en $1.460 para la venta, mientras que el oficial tampoco mostró movimientos.

El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin sobresaltos y repitió exactamente los mismos valores con los que había cerrado el viernes pasado. En la primera rueda cambiaria de este lunes, el billete paralelo se mantuvo en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra en la plaza local.

De esta manera, el mercado informal sanjuanino abrió la semana en calma, sin movimientos bruscos ni variaciones respecto a las últimas jornadas, en un contexto donde las cuevas y operadores siguieron atentos al comportamiento del dólar en la City porteña y a las señales económicas nacionales.

En Buenos Aires, el dólar blue mostró una leve baja del 0,40% durante este lunes y cerró en $1.410 para la venta y $1.400 para la compra, alejándose de los valores que actualmente se manejan en San Juan.

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Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación tampoco registró modificaciones y finalizó la jornada en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, manteniendo las mismas cotizaciones del cierre anterior.

En tanto, el dólar tarjeta —que incluye percepciones e impuestos para consumos en el exterior— terminó la jornada en $1.846 para la venta.

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