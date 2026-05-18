El dólar blue arrancó la semana sin cambios en San Juan

De esta manera, el mercado informal sanjuanino abrió la semana en calma, sin movimientos bruscos ni variaciones respecto a las últimas jornadas, en un contexto donde las cuevas y operadores siguieron atentos al comportamiento del dólar en la City porteña y a las señales económicas nacionales.

En Buenos Aires, el dólar blue mostró una leve baja del 0,40% durante este lunes y cerró en $1.410 para la venta y $1.400 para la compra, alejándose de los valores que actualmente se manejan en San Juan.