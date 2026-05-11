La UNSJ a la calle: convocaron a una nueva marcha federal para este 12 de mayo

Se trata de una gran manifestación en la que más de 60 universidades nacionales de todo el país marcharán para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Las Universidades Nacionales argentinas presentan una campaña federal conjunta para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y con los fallos de la justicia que le ordenan recomponer salarios y becas para estudiantes.

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Bajo el lema #CumplanLaLey, las Universidades Nacionales reclaman que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, tras el veto del Presidente.

Piden también que el Gobierno cumpla con el fallo judicial que le ordena recomponer los salarios de docentes y nodocentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento, tal como lo establece la Ley.

Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026 lo que pone a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior.

El recorte pone al sistema universitario en una situación crítica para su funcionamiento y el desarrollo de las actividades académicas.

Más grave aún, es el deterioro de los salarios del personal docente y nodocente que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del orden del 45%.

Hoy Argentina tiene los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años.