La UNSJ tendrá dos días de paro tras el fracaso de la paritaria universitaria

Las organizaciones sindicales rechazaron nuevamente el ofrecimiento y sostuvieron que no alcanza para recomponer la pérdida salarial acumulada. El conflicto, además, excede la discusión por el porcentaje de aumento y está vinculado con el reclamo para que se aplique la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.

Uno de los principales puntos de discusión es la actualización de los salarios de docentes y nodocentes. Los sindicatos reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley 27.795, que establece un mecanismo de actualización salarial vinculado con la evolución del índice de precios al consumidor.

El reclamo también tiene un antecedente judicial. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que ordenó mantener la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización de salarios y las becas estudiantiles. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado contra esa medida, aunque la causa de fondo todavía no tiene sentencia definitiva.

Desde el sector gremial sostienen que el porcentaje ofrecido por el Gobierno no alcanza para cubrir el atraso salarial que denuncian. En ese marco, la Federación de Docentes de las Universidades señaló que la propuesta continúa lejos de la recomposición que consideran necesaria y volvió a reclamar el cumplimiento integral de la normativa.

El primer impacto en San Juan será el paro de este viernes 18 de septiembre, seguido por una nueva jornada de protesta el martes 22. La medida alcanza a docentes y nodocentes de la UNSJ, en adhesión al plan de lucha nacional.

El conflicto continuará durante las próximas semanas con distintas acciones de protesta. El Frente Sindical anunció además 23 días de movilizaciones y actividades de visibilización y confirmó la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

El reclamo gremial incluye la recomposición de los salarios, pero también recursos para el funcionamiento de las universidades, becas estudiantiles y financiamiento de las actividades de docencia, investigación y extensión.

Por ahora, la negociación quedó nuevamente trabada y las universidades nacionales vuelven a quedar atravesadas por un conflicto salarial que tendrá impacto directo en el normal desarrollo de las actividades de la UNSJ durante las próximas jornadas.