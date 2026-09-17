La Policía pactó una compra falsa y recuperó herramientas robadas

El procedimiento se desencadenó cuando los investigadores detectaron que un usuario ofrecía a la venta a través de redes sociales parte de los elementos sustraídos. Frente a esta situación, el personal policial entabló contacto telefónico y acordó un punto de encuentro con el vendedor. En el lugar, los brigadistas constataron que las herramientas coincidían de manera exacta con las características, marcas y detalles particulares aportados por el damnificado.

Durante la contención del sospechoso, identificado como Guerrero (35), se concretó el secuestro de un taller completo de alto valor comercial. Entre los bienes incautados se encuentra un maletín de tubos profesional marca Robust, un taladro eléctrico Gama, un gato hidráulico tipo carrito marca Jack, cajas organizadoras y más de 40 herramientas de mano, incluyendo llaves fijas, francesas, Allen y destornilladores.