Efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste lograron recuperar la totalidad de un valioso lote de herramientas que había sido denunciado como robado en jurisdicción de la Comisaría 18°. Las tareas de inteligencia permitieron dar con el equipamiento antes de que fuera comercializado en el mercado informal.
La Policía pactó una compra falsa y recuperó herramientas robadas
Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste recuperó un equipamiento completo de taller denunciado como sustraído en la Comisaría 18°.