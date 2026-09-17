Abren inscripciones para un taller de inteligencia artificial

El dictado de la formación estará a cargo de la Dra. María Alejandra Lucero Manzano y se estructurará en dos jornadas, programadas para los días 22 y 29 de septiembre, en el horario de 16:00 a 18:00 hs. Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones del Gabinete de Computación.

Debido a la capacidad de la sala, la actividad cuenta con cupo limitado. Quienes deseen participar deberán completar la inscripción previa requerida e informarse sobre los contenidos en el sitio web oficial.