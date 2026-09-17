Se dictará un nuevo taller orientado al uso de herramientas de Inteligencia Artificial enfocado especialmente en el personal docente y nodocente. La capacitación busca brindar herramientas prácticas para la incorporación de estas tecnologías en los procesos de trabajo y la gestión cotidiana.
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Abren inscripciones para un taller de inteligencia artificial
La propuesta formativa estará a cargo de la Dra. María Alejandra Lucero Manzano y se desarrollará los días 22 y 29 de septiembre. La actividad tiene cupo limitado y requiere inscripción previa a través de la web.