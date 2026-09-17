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Abren inscripciones para un taller de inteligencia artificial

La propuesta formativa estará a cargo de la Dra. María Alejandra Lucero Manzano y se desarrollará los días 22 y 29 de septiembre. La actividad tiene cupo limitado y requiere inscripción previa a través de la web.

Se dictará un nuevo taller orientado al uso de herramientas de Inteligencia Artificial enfocado especialmente en el personal docente y nodocente. La capacitación busca brindar herramientas prácticas para la incorporación de estas tecnologías en los procesos de trabajo y la gestión cotidiana.

El dictado de la formación estará a cargo de la Dra. María Alejandra Lucero Manzano y se estructurará en dos jornadas, programadas para los días 22 y 29 de septiembre, en el horario de 16:00 a 18:00 hs. Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones del Gabinete de Computación.

Debido a la capacidad de la sala, la actividad cuenta con cupo limitado. Quienes deseen participar deberán completar la inscripción previa requerida e informarse sobre los contenidos en el sitio web oficial.

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