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Avanzan los trabajos en la rotonda de Gorriti y Ruta Nacional 20

l director de la Repartición Vial Provincial, Omar Lucero, brindó detalles del proyecto que se ejecuta en la intersección de calle Gorriti y Ruta 20.

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la ejecución de una importante obra de infraestructura vial en el departamento Santa Lucía. Se trata de la construcción de una gran rotonda en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, un punto crítico del entramado urbano por el alto flujo vehicular y los frecuentes siniestros registrados.

El director del organismo, Omar Lucero, explicó a Canal 8 que las tareas comenzaron el mes pasado (agosto) con los trabajos previos de movimiento de suelo, excavaciones y retiro de arbolado para dar forma a la estructura que contará con 120 metros de diámetro. El funcionario remarcó que el objetivo central de la intervención no es solo descomprimir la circulación, sino actuar como un dispositivo de seguridad vial obligatorio para reducir la velocidad en el cruce.

En relación con la circulación por la zona, el titular de Vialidad confirmó que actualmente las cuadrillas trabajan en el sector norte sin generar interrupciones ni cortes en la calzada principal. Para las etapas posteriores, cuando la obra se traslade al sector sur, se implementarán desvíos transitorios debidamente señalizados que derivarán el flujo vehicular hacia las vías colectoras con salida a la rotonda del Gaucho. La finalización del proyecto está prevista para comienzos de 2027.

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