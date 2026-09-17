La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la ejecución de una importante obra de infraestructura vial en el departamento Santa Lucía. Se trata de la construcción de una gran rotonda en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, un punto crítico del entramado urbano por el alto flujo vehicular y los frecuentes siniestros registrados.
Avanzan los trabajos en la rotonda de Gorriti y Ruta Nacional 20
l director de la Repartición Vial Provincial, Omar Lucero, brindó detalles del proyecto que se ejecuta en la intersección de calle Gorriti y Ruta 20.