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"Esto es odio a la mujer porque mi hermana era superior que él"

Tras la audiencia de formalización contra Carlos Gonzalo Riveros, el hermano de Camila Vecchiarello brindaron un desgarrador testimonio. Apuntaron contra la versión del acusado, denunciaron una postura cínica y ratificaron que se trató de un hecho atravesado por la violencia de género.

Tras la audiencia de formalización en la que se le dictó un año de prisión preventiva a Carlos Gonzalo Riveros, el hermano de Camila Agustina Vecchiarello manifestó su profundo dolor e indignación por los detalles ventilados de la reconstrucción fiscal.

"Esto es odio a la mujer porque mi hermana era superior que él", expresó Elio Vecchiarello en PDP en representación de la familia, cuestionando severamente la actitud asumida por el imputado en las horas posteriores al crimen. Según la hipótesis presentada por el fiscal Adolfo Díaz, el agresor permaneció alrededor de doce horas junto al cuerpo sin vida de la joven antes de que el hecho fuera descubierto cerca del mediodía. En ese intervalo, según relató el familiar, el acusado salió por la mañana a la vista de los vecinos e interactuó con el padre de la víctima antes de ser detenido.

La familia rechazó categóricamente los intentos de la defensa por atenuar la responsabilidad del acusado mediante una carta manuscrita o pretendidas explicaciones sobre su estado mental. Asimismo, el impacto emocional se profundizó al confirmarse durante la jornada de imputación que la joven de 26 años se encontraba embarazada, un dato que su entorno desconocía hasta el informe forense.

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Por su parte, los estudios médicos y forenses incorporados al expediente resultaron determinantes para tumbar la versión del imputado, quien sostuvo que las heridas habían sido autoinfligidas por la víctima. Las pericias constataron que las lesiones cortantes en el cuello fueron provocadas por un tercero, mientras que el detenido solo presentó heridas leves. La Fiscalía continuará analizando los peritajes telefónicos, los testimonios del vecindario y las cartas secuestradas para consolidar la acusación por femicidio.

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