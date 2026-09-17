"Esto es odio a la mujer porque mi hermana era superior que él", expresó Elio Vecchiarello en PDP en representación de la familia, cuestionando severamente la actitud asumida por el imputado en las horas posteriores al crimen. Según la hipótesis presentada por el fiscal Adolfo Díaz, el agresor permaneció alrededor de doce horas junto al cuerpo sin vida de la joven antes de que el hecho fuera descubierto cerca del mediodía. En ese intervalo, según relató el familiar, el acusado salió por la mañana a la vista de los vecinos e interactuó con el padre de la víctima antes de ser detenido.

La familia rechazó categóricamente los intentos de la defensa por atenuar la responsabilidad del acusado mediante una carta manuscrita o pretendidas explicaciones sobre su estado mental. Asimismo, el impacto emocional se profundizó al confirmarse durante la jornada de imputación que la joven de 26 años se encontraba embarazada, un dato que su entorno desconocía hasta el informe forense.