Tras la audiencia de formalización en la que se le dictó un año de prisión preventiva a Carlos Gonzalo Riveros, el hermano de Camila Agustina Vecchiarello manifestó su profundo dolor e indignación por los detalles ventilados de la reconstrucción fiscal.
"Esto es odio a la mujer porque mi hermana era superior que él"
Tras la audiencia de formalización contra Carlos Gonzalo Riveros, el hermano de Camila Vecchiarello brindaron un desgarrador testimonio. Apuntaron contra la versión del acusado, denunciaron una postura cínica y ratificaron que se trató de un hecho atravesado por la violencia de género.