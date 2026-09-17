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Georgina Barbarossa recordó de la peor manera a Jorge Porcel

La actriz contó detalles de aquellos episodios y explicó por qué decidió mantenerlos en silencio durante años, incluso cuando volvió a coincidir con el humorista mientras estaba embarazada.

Las repercusiones por la serie sobre Moria Casán volvieron a poner en escena los relatos sobre Jorge Porcel y su comportamiento con distintas mujeres del mundo del espectáculo. En ese contexto, Georgina Barbarossa decidió contar nuevamente una experiencia personal que, según relató, marcó sus primeros años como actriz.

Durante una entrevista con SQP, de América TV, Barbarossa habló de aquella etapa y aseguró que conserva un recuerdo negativo de los trabajos que compartió con el humorista. Según su testimonio, atravesó situaciones que la hicieron sentir muy incómoda cuando todavía era muy joven y comenzaba a trabajar en televisión.

“Me fui al camarín llorando”

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Barbarossa recordó particularmente una jornada de trabajo en la que, según contó, Porcel tuvo un comportamiento que consideró inapropiado. Después de ese episodio, relató que terminó retirándose al camarín entre lágrimas.

La actriz explicó que en aquel momento necesitaba trabajar y que atravesaba dificultades económicas. Esa situación, sostuvo, hizo que continuara participando de los proyectos pese al malestar que le generaban determinadas situaciones.

En ese período, según su relato, encontró un respaldo importante en Carmen Vallejo, quien permanecía cerca de ella durante las escenas que debía compartir con Porcel. Barbarossa recordó ese acompañamiento como una forma de protección que le permitió atravesar aquellas jornadas laborales.

Tiempo después, la actriz volvió a coincidir laboralmente con Porcel. En aquella oportunidad estaba embarazada de sus hijos mellizos y atravesaba nuevamente dificultades económicas junto a su entonces marido, Miguel “Vasco” Lecuna.

Según recordó, aceptó participar nuevamente de un proyecto relacionado con el humorista porque necesitaba mantener sus ingresos. Sin embargo, sostuvo que esa segunda experiencia tampoco fue agradable y que volvió a recibir comentarios y actitudes que consideró inapropiados.

Barbarossa ya había contado públicamente esta situación años atrás. En una entrevista de 2023 había explicado que, en aquella época, hacer visible lo que ocurría podía afectar las oportunidades laborales de una actriz.

Durante la entrevista, Barbarossa también habló de Carmen Barbieri, quien mantuvo una relación sentimental con Porcel.

La conductora explicó que nunca le contó a Barbieri lo que ella había vivido con el humorista. Según relató, prefería no intervenir en una relación en la que su amiga estaba enamorada.

Barbarossa reconoció que le resultaba difícil comprender ese vínculo desde su propia experiencia, aunque decidió mantener silencio durante aquellos años.

La actriz también aclaró que no disfruta hablar de personas fallecidas, pero consideró importante volver a contar lo que vivió. Sus declaraciones fueron presentadas como su propio testimonio sobre aquellas situaciones y volvieron a instalar el debate sobre los relatos de distintas mujeres de la industria respecto del humorista.

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