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La UNSJ vuelve a las medidas de fuerza con un paro de 24 horas

Docentes y no docentes realizarán una nueva huelga de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad Nacional de San Juan volverá a tener este martes 8 de septiembre una jornada marcada por la protesta gremial. Docentes y nodocentes realizarán un nuevo paro de 24 horas, en el marco de un conflicto que se extiende desde marzo y que ya acumula más de 35 días sin clases.

La medida fue convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN, que reclama una recomposición de los salarios universitarios y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro no impactará solamente en las aulas. También alcanzará las actividades administrativas, técnicas y de servicios que se desarrollan en la universidad. La nueva medida de fuerza llega pocos días después del paro realizado el miércoles 2 de septiembre y luego de una reunión entre los gremios y el Gobierno nacional que terminó sin acuerdo.

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Durante el encuentro del 1 de septiembre, el Ministerio de Capital Humano ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Los sindicatos rechazaron la propuesta y cuestionaron, entre otros puntos, que el incremento previsto para octubre ya había sido acordado previamente en junio.

El reclamo continúa centrado en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en la aplicación de la normativa vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.

La nueva huelga se suma a una serie de medidas que vienen afectando la actividad universitaria durante 2026.

En San Juan, ADICUS concretó distintas jornadas de protesta desde marzo. Durante agosto hubo un paro de 24 horas el 12 de agosto, otra semana de medidas entre el 18 y el 22, y una huelga de 48 horas el 27 y 28 de agosto.

A esto se sumaron las medidas del 2 de septiembre y ahora el nuevo paro previsto para este martes 8.

Así, la UNSJ vuelve a quedar con su actividad condicionada por el conflicto universitario, mientras los gremios esperan una nueva propuesta del Gobierno nacional y las familias de los colegios preuniversitarios avanzan por la vía judicial para intentar recuperar la continuidad de las clases.

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