Cambia el reglamento por la atleta que ganó una competencia cubierta de materia fecal

Según la modificación, si alguno de esos fluidos representa un riesgo para el bienestar del participante o puede generar contaminación para otros corredores, el director de carrera podrá retirar al atleta por motivos médicos.

La decisión deberá tomarse siguiendo los procedimientos médicos y sanitarios establecidos por la organización. En caso de ser retirado, el competidor quedará registrado como DNF, es decir, que no terminó la prueba.

De esta manera, Hyrox incorporó expresamente una situación que hasta ahora no estaba contemplada de esta forma en el reglamento.

El cambio cobra especial relevancia porque las competencias combinan distintos tramos de carrera con estaciones de ejercicios y utilización de equipamiento compartido.

La modificación llegó después de lo ocurrido el 12 de septiembre en Beijing, donde la atleta australiana Joanna Wietrzyk, campeona mundial de su categoría, sufrió un episodio de incontinencia durante la competencia.

Pese a la situación, Wietrzyk decidió continuar y completó la prueba en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos, cruzando la línea de llegada en el primer puesto.

El episodio generó críticas y cuestionamientos por las condiciones de higiene, especialmente debido al uso compartido de elementos durante la competencia. El cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, reconoció que la organización no había reaccionado correctamente durante la prueba y anunció cambios en los procedimientos.

“Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, sostuvo Fürste, quien también afirmó que se habían comenzado a modificar los procesos y las reglas para evitar que una situación similar volviera a repetirse.

Después de la competencia, Wietrzyk recibió atención médica y publicó una fotografía desde una camilla junto a la frase “Una victoria es una victoria”. La publicación fue eliminada posteriormente en medio de las críticas.

En las últimas horas, la atleta se refirió nuevamente al episodio y pidió disculpas a los competidores, espectadores, organizadores y al público chino.

También reconoció que, con el paso de los días, consideraba que debería haber tomado otra decisión durante la prueba y anunció una determinación sobre el resultado.

Wietrzyk decidió retirarse oficialmente de aquella carrera con carácter retroactivo y renunciar a los puntos obtenidos. Además, comunicó que se alejará durante un tiempo de la exposición pública para reflexionar y estar junto a su familia.

Así, el episodio que terminó con una victoria inicialmente registrada para la atleta australiana también provocó un cambio concreto en las reglas de Hyrox para futuras competencias.