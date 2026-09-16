La cuenta regresiva para estudiar Medicina en la UNSJ ya comenzó

Entre el 1 y el 9 de septiembre, un total de 43 personas completaron ese trámite y quedaron incorporadas al proceso de ingreso a Medicina. Los postulantes presentan distintas trayectorias educativas. Algunos cuentan con el ciclo básico del secundario y otros solamente con estudios primarios completos.

La inscripción general comenzó el lunes 14 de septiembre y continuará hasta el 25 de septiembre. Está dirigida a quienes terminaron el secundario y también a quienes actualmente cursan el último año. El trámite se realiza de manera online mediante el SIU Guaraní.

Para iniciar el proceso se solicita DNI, una fotografía y el certificado de nacimiento. La documentación relacionada con la finalización del secundario será requerida posteriormente, una vez que los aspirantes avancen en las distintas instancias de admisión.

Qué pasa si hay empate por el último lugar

Los 50 cupos no se ampliarán de acuerdo con la cantidad de inscriptos, aunque la universidad estableció una condición particular para resolver el acceso al último lugar disponible.

Si dos o más aspirantes obtienen exactamente el mismo puntaje correspondiente al puesto número 50, todos podrán ingresar. De esta manera, un empate no se definirá mediante sorteo ni quedará sujeto a una decisión discrecional.

La situación podría cobrar especial importancia si la demanda supera ampliamente la cantidad de vacantes previstas para la primera cohorte.

Medicina tendrá seis años de duración

La carrera comenzará durante los primeros días de marzo de 2027, en simultáneo con el inicio de las actividades de Enfermería y Obstetricia.

El plan contempla seis años de formación. Los primeros tres corresponden al ciclo inicial, cuarto y quinto año integran el ciclo profesional y el sexto estará destinado a la práctica final obligatoria.

Mientras avanza la admisión de estudiantes, la universidad también completó una parte fundamental de la preparación académica.

El proceso para poner en marcha Medicina comenzó en 2022 y, durante ese recorrido, alrededor de 350 profesionales participaron de la convocatoria destinada a conformar el plantel docente.

Finalmente fueron seleccionados 72 profesores, quienes estarán a cargo de los primeros tres años de la carrera. Además, realizaron un curso de posgrado de formación docente pensado específicamente para fortalecer sus herramientas de enseñanza universitaria.

De esta manera, la UNSJ llegará al inicio de la carrera con el equipo docente correspondiente a la primera etapa ya definido y capacitado.

Dos aulas nuevas para recibir a la primera cohorte

La puesta en marcha también requiere nuevas instalaciones. Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación una obra para construir dos aulas de grandes dimensiones en el sector posterior de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

El proyecto incluye además sanitarios y espacios preparados para desarrollar clases bajo modalidad híbrida.

La infraestructura permitirá atender las necesidades iniciales de los primeros estudiantes, aunque la ampliación deberá continuar durante los próximos años a medida que la carrera avance y se incorporen nuevas cohortes.

Con los 50 cupos definidos, los primeros 43 aspirantes del régimen especial ya incorporados, la inscripción general abierta, los docentes seleccionados y las obras en marcha, Medicina se acerca así a su debut en la oferta académica de la universidad pública sanjuanina.