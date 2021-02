La UNSJ solicitó mil millones de pesos para arreglar los edificios dañados por el terremoto

“Hemos dividido los daños en tres, aquellos que son menores y no son un riesgo, los que necesitan reparación sin riesgo alguno y están los que presentan daños severos y que no se podrán utilizar hasta que se puedan reparar. Entendemos que una cifra no menor, pero en Nación evaluarán la prioridad, de todos modos es lo que se necesitaría para hacer las reparaciones”, indicó Nasisi a Canal8.

Por el momento las Facultades de Arquitectura, Sociales y Exactas no han presentado daños formales, pero esperan el informe del INPRES y de la secretaria de Obras de la UNSJ para tener los detalles.