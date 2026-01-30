El departamento de Ullum atraviesa una situación crítica producto de las lluvias torrenciales que se registran en estos momentos. La intensidad de las precipitaciones ha generado una importante bajada de creciente por la Ruta 60, transportando material de arrastre y dificultando la visibilidad y el tránsito en la zona.
Video: impactante creciente en Ullum por las lluvias torrenciales
El temporal afectó la Ruta 60. Las autoridades advirtieron sobre posibles fallas en el suministro de agua potable debido a la turbiedad en los canales.