"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ullum

Video: impactante creciente en Ullum por las lluvias torrenciales

El temporal afectó la Ruta 60. Las autoridades advirtieron sobre posibles fallas en el suministro de agua potable debido a la turbiedad en los canales.

El departamento de Ullum atraviesa una situación crítica producto de las lluvias torrenciales que se registran en estos momentos. La intensidad de las precipitaciones ha generado una importante bajada de creciente por la Ruta 60, transportando material de arrastre y dificultando la visibilidad y el tránsito en la zona.

Imágenes captadas en el lugar muestran la magnitud del fenómeno, con el agua atravesando la carpeta asfáltica de manera violenta. Se solicita a los conductores evitar la zona de la Ruta 60 y extremar los cuidados ante la persistencia del temporal.

Problemas en la red de agua potable

Te puede interesar...

A la par de las complicaciones viales, la empresa prestataria del servicio informó una situación de alerta para los usuarios de la zona:

  • Se detectó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento del Establecimiento Potabilizador Ullum.

  • Debido a esta condición, el suministro de agua potable se encuentra posiblemente disminuido.

  • Se recomienda a los vecinos realizar un uso racional del recurso, recordando que los tanques domiciliarios permiten afrontar estas contingencias por más de 24 horas.

Temas

Te puede interesar