La Etapa 7 fue para Rodríguez tras modificaciones por mal tiempo

Detrás de Rodríguez arribó Julián Barrientos, también de Municipalidad de Chimbas, mientras que el tercer puesto fue para Tomás Contte, representante de Municipalidad de Pocito. El cierre de la etapa mostró a los corredores enfrentando ráfagas y un terreno demandante hasta el último metro.

Desde la organización informaron que, debido al clima, la etapa prevista originalmente hacia Alto El Colorado fue reprogramada y se disputará como octava, quedando programada para este sábado 31 de enero, con horario a confirmar.

La jornada tuvo largada oficial a las 15:30 desde Santa Lucía y contempló metas de montaña en la Cuesta de las Vacas, además de sprints intermedios en Diagonal Sarmiento.

La concentración de los equipos comenzó a las 14:15 en la intersección de General Paz y Aberastain, en la Plaza de Santa Lucía. Tras un tramo controlado por General Paz, Colón, Avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional 20, el kilómetro 0 oficial se estableció en la rotonda del Monumento al Gaucho, a los 3 kilómetros de carrera.

El trazado incluyó dos Metas de Montaña de tercera categoría sobre la Ruta Nacional 141, en la zona de la Cuesta de las Vacas: la primera en el kilómetro 53,6 (ida) y la segunda en el kilómetro 63,1 (regreso).