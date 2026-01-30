"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Rodríguez

La Etapa 7 fue para Rodríguez tras modificaciones por mal tiempo

Con modificaciones por el mal tiempo, la Vuelta a San Juan disputó la Etapa 7 con llegada a Difunta Correa. Leonardo Rodríguez, de Municipalidad de Chimbas, se quedó con el triunfo.

La Vuelta Ciclística a San Juan completó este viernes la Etapa 7 con el circuito Difunta Correa–Santa Lucía, luego de que el mal tiempo obligara a la organización a modificar el cronograma original. En ese contexto, la jornada se resolvió con llegada directa, sin circuito de giros, tal como se había dispuesto tras los cambios.

El ganador de la etapa fue Leonardo Rodríguez, integrante del equipo Municipalidad de Chimbas, quien logró imponerse en una definición exigente, marcada por viento sur, tierra en suspensión y baja visibilidad en los kilómetros finales.

La competencia se desarrolló con normalidad durante gran parte del recorrido, pero las condiciones climáticas se hicieron sentir en el tramo decisivo. Aun así, el pelotón mantuvo el ritmo y la definición se dio en plena exigencia física hasta la línea de meta.

Te puede interesar...

Detrás de Rodríguez arribó Julián Barrientos, también de Municipalidad de Chimbas, mientras que el tercer puesto fue para Tomás Contte, representante de Municipalidad de Pocito. El cierre de la etapa mostró a los corredores enfrentando ráfagas y un terreno demandante hasta el último metro.

Desde la organización informaron que, debido al clima, la etapa prevista originalmente hacia Alto El Colorado fue reprogramada y se disputará como octava, quedando programada para este sábado 31 de enero, con horario a confirmar.

La jornada tuvo largada oficial a las 15:30 desde Santa Lucía y contempló metas de montaña en la Cuesta de las Vacas, además de sprints intermedios en Diagonal Sarmiento.

La concentración de los equipos comenzó a las 14:15 en la intersección de General Paz y Aberastain, en la Plaza de Santa Lucía. Tras un tramo controlado por General Paz, Colón, Avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional 20, el kilómetro 0 oficial se estableció en la rotonda del Monumento al Gaucho, a los 3 kilómetros de carrera.

El trazado incluyó dos Metas de Montaña de tercera categoría sobre la Ruta Nacional 141, en la zona de la Cuesta de las Vacas: la primera en el kilómetro 53,6 (ida) y la segunda en el kilómetro 63,1 (regreso).

Temas

Te puede interesar