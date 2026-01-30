Incendios: Gobierno firmó el DNU de Emergencia Ígnea en la Patagonia
El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia para acelerar el envío de fondos y recursos ante una crisis ambiental que ya arrasó más de 45.000 hectáreas y mantiene focos activos desde hace casi un mes.
Ante el avance sostenido de los incendios forestales en el sur del país, el Gobierno nacional resolvió declarar la Emergencia Ígnea en cuatro provincias patagónicas. La decisión fue formalizada a través del Decreto 73/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de habilitar una respuesta inmediata del Estado y evitar las demoras que implicaría su tratamiento legislativo ordinario.
La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, territorios que desde comienzos de enero enfrentan incendios de gran magnitud, impulsados por un escenario de sequía extrema, altas temperaturas y vientos intensos. En particular, el Gobierno advirtió sobre el impacto en áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces y el riesgo creciente para poblaciones cercanas.
El decreto habilita modificaciones presupuestarias, el refuerzo de partidas específicas y la simplificación de trámites administrativos, lo que permitirá acelerar compras, contrataciones y el despliegue de recursos logísticos y humanos en las zonas afectadas.
En paralelo, desde Casa Rosada confirmaron el envío de $4.000 millones a Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y la asignación de $100.000 millones para el fortalecimiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Estos fondos estarán destinados a equipamiento, capacitación, logística y asistencia financiera para productores y comunidades impactadas por el fuego.
Además, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una resolución que amplía el financiamiento permanente para asociaciones de bomberos voluntarios, reforzando su capacidad operativa en el actual contexto de emergencia.
Coordinación federal y operativo en marcha
La implementación de la emergencia quedará bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que tendrá a su cargo la coordinación del operativo junto a provincias y municipios, de acuerdo con los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Entre sus funciones se incluyen acciones de prevención, combate de incendios forestales y rurales, asistencia a las personas afectadas y tareas de recuperación posterior.
Actualmente, el despliegue incluye más de 600 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas federales, medios aéreos y vehículos logísticos. Con la entrada en vigencia del DNU, se prevé la incorporación de otros 400 efectivos, además del refuerzo del sistema sanitario y de asistencia social en las regiones comprometidas.
Según datos oficiales, los focos activos llevan más de 25 días de combate ininterrumpido y ya provocaron daños ambientales significativos, afectación de bienes y riesgos directos para la vida de las personas.
Zona de desastre y control legislativo
El decreto también establece la declaración de zona de desastre, en los términos de la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. Como toda norma de este tipo, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
Desde el Ejecutivo justificaron el uso del decreto en la urgencia del escenario climático y la necesidad de liberar recursos de manera inmediata. En un contexto donde cada hora resulta clave para contener el fuego, la medida busca ganar tiempo operativo y reforzar la respuesta estatal.