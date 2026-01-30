Incendios: Gobierno firmó el DNU de Emergencia Ígnea en la Patagonia

image

En paralelo, desde Casa Rosada confirmaron el envío de $4.000 millones a Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y la asignación de $100.000 millones para el fortalecimiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Estos fondos estarán destinados a equipamiento, capacitación, logística y asistencia financiera para productores y comunidades impactadas por el fuego.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una resolución que amplía el financiamiento permanente para asociaciones de bomberos voluntarios, reforzando su capacidad operativa en el actual contexto de emergencia.

Coordinación federal y operativo en marcha

La implementación de la emergencia quedará bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que tendrá a su cargo la coordinación del operativo junto a provincias y municipios, de acuerdo con los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Entre sus funciones se incluyen acciones de prevención, combate de incendios forestales y rurales, asistencia a las personas afectadas y tareas de recuperación posterior.

image

Actualmente, el despliegue incluye más de 600 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas federales, medios aéreos y vehículos logísticos. Con la entrada en vigencia del DNU, se prevé la incorporación de otros 400 efectivos, además del refuerzo del sistema sanitario y de asistencia social en las regiones comprometidas.

Según datos oficiales, los focos activos llevan más de 25 días de combate ininterrumpido y ya provocaron daños ambientales significativos, afectación de bienes y riesgos directos para la vida de las personas.

Zona de desastre y control legislativo

El decreto también establece la declaración de zona de desastre, en los términos de la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. Como toda norma de este tipo, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.

Desde el Ejecutivo justificaron el uso del decreto en la urgencia del escenario climático y la necesidad de liberar recursos de manera inmediata. En un contexto donde cada hora resulta clave para contener el fuego, la medida busca ganar tiempo operativo y reforzar la respuesta estatal.