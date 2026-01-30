El Gobierno modifica el pasaporte y el DNI: qué hay que saber para viajar fuera del país

Las medidas fueron dispuestas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Ambas normativas entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026 y se enmarcan en la adecuación de los documentos argentinos a los estándares internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el caso del pasaporte, el nuevo diseño incorpora una libreta de 34 páginas y una hoja de datos en policarbonato personalizada mediante grabado láser, una tecnología utilizada en los documentos de viaje más seguros del mundo. Según explicaron desde el organismo, el cambio permitirá una verificación de identidad más rápida y confiable en aeropuertos y pasos fronterizos, además de mejorar la aceptación del documento argentino en los controles migratorios internacionales.