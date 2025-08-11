En una noche cargada de emociones en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti se quedó con el último representante sanjuanino que seguía en competencia. Eduardo Desimone, quien había quedado eliminado del equipo de Luck Ra, fue sorprendido cuando la cantante santafesina aprovechó la oportunidad y presionó el botón de “robo”, asegurándole un lugar en su equipo.
La Sole rescató al último sanjuanino en las batallas de La Voz Argentina
