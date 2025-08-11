"
La Sole rescató al último sanjuanino en las batallas de La Voz Argentina

Eduardo Desimone, quien había quedado eliminado del equipo de Luck Ra, fue sorprendido cuando la cantante santafesina aprovechó la oportunidad y presionó el botón de “robo”.

En una noche cargada de emociones en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti se quedó con el último representante sanjuanino que seguía en competencia. Eduardo Desimone, quien había quedado eliminado del equipo de Luck Ra, fue sorprendido cuando la cantante santafesina aprovechó la oportunidad y presionó el botón de “robo”, asegurándole un lugar en su equipo.

El momento fue tan inesperado que el sanjuanino quedó perplejo y tardó unos instantes en reaccionar. La Sole destacó el crecimiento artístico que Eduardo había demostrado en el certamen y decidió brindarle una segunda oportunidad para seguir soñando en el escenario.

En la batalla, Desimone se midió con Nicolás Almayor, seleccionado por su coach, e interpretaron a dúo el tema Si no es muy tarde, de Luciano Pereyra. Finalmente, la decisión del jurado favoreció a Almayor, pero la intervención de Pastorutti permitió que Eduardo siga adelante.

Con este “robo”, el sanjuanino se suma a Jaime Muñoz Cantos y Mateo Pintor como los representantes provinciales que continúan en el programa de talentos más visto del país.

Embed - Nicolás Armayor vs. Eduardo Desimone - "Si no es muy tarde" - Batallas - La Voz Argentina 2025

