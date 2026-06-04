Golpes, vejación, encierro y un presunto abuso: este viernes, audiencia crucial

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De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, en Concepción.

Según consta en el expediente, la pareja compartía bebidas alcohólicas junto a un familiar del sospechoso cuando comenzó una discusión. El visitante decidió retirarse al advertir el clima de tensión que se generaba en el departamento.

Una vez que quedaron solos, la situación habría escalado violentamente.

La mujer denunció que fue golpeada con puños en distintas partes del cuerpo y que posteriormente el hombre le exigió que se desnudara para mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, la agresión se habría intensificado.

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Siempre según la presentación judicial, el acusado habría utilizado distintos objetos para atacarla, entre ellos una botella y elementos cortantes, provocándole lesiones en varias partes del cuerpo mientras la amenazaba de muerte. La denunciante también sostuvo que durante el episodio no pudo abandonar el departamento porque el hombre le impedía salir.

Tras varias horas de violencia, encontró una oportunidad para escapar. Tomó algunas pertenencias, salió de la vivienda y condujo hasta la Comisaría 2ª de Concepción, donde pidió ayuda y relató lo ocurrido.

Los policías acudieron inmediatamente al domicilio y encontraron al sospechoso dentro de la vivienda. Durante el procedimiento secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación, entre ellos cuchillos, botellas y prendas con manchas de sangre.

Qué sigue ahora

Con la intervención de CAVIG, la causa ingresó en una nueva etapa. La fiscalía especializada deberá analizar las pruebas ya reunidas, profundizar las pericias y tomar nuevas medidas para determinar el alcance de los delitos que podrían imputarse.

Mientras tanto, Andrade continúa detenido y la investigación permanece abierta bajo una figura que podría agravarse en función de los resultados de las próximas diligencias judiciales.