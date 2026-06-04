El oscuro antecedente de Barrelier que reaparece tras el crimen de Agostina

Según explicó la letrada Mónica Picco en una conferencia de prensa realizada en Córdoba, su representada, identificada como Milagros, conocía a Barrelier desde 2022 a través de familiares. Con el paso del tiempo mantuvieron contacto telefónico hasta que, de acuerdo con la denuncia, el acusado habría utilizado una propuesta económica para concretar un encuentro.

"Mi clienta fue engañada por Barrelier", afirmó la abogada.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el hombre le habría ofrecido guardar una suma de dinero a cambio de recibir dos millones de pesos. Esa promesa fue el argumento que derivó en una situación denunciada posteriormente ante la Justicia.

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La joven fue trasladada hasta una vivienda ubicada en calle Juan del Campillo al 800, el mismo domicilio que hoy ocupa un lugar central en la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Según la denuncia, allí fue retenida contra su voluntad y sometida a distintas situaciones de violencia. La defensa de la joven sostiene que logró escapar por sus propios medios luego de desatarse y salir corriendo de la vivienda.

Durante la conferencia, Picco también reveló algunas de las frases que, según la acusación, habría utilizado Barrelier durante aquel episodio. La letrada sostuvo que el acusado le quitó el teléfono celular y las llaves de la motocicleta para impedirle retirarse del lugar.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre las decisiones judiciales adoptadas en aquella causa, especialmente después de conocerse que Barrelier había recuperado la libertad pese a las graves acusaciones que pesaban en su contra.

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Mientras la investigación continúa avanzando, este jueves familiares y allegados pudieron finalmente despedir a Agostina Vega en Córdoba. El velatorio se realizó en dos etapas y había sido postergado para permitir que parte de la familia participara de la movilización de Ni Una Menos realizada el miércoles.

La ceremonia contó con la presencia de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien permanece bajo seguimiento médico desde que se conoció la muerte de su hija.

Tras el velatorio, los restos de Agostina fueron inhumados en el cementerio Parque Los Álamos. Finalizada la despedida, su madre regresó al Hospital San Roque, donde continúa bajo observación médica.