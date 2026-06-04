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Martín destacó que el plan de infraestructura generará 6 mil empleos

El presidente de la Cámara de Diputados valoró la aprobación del financiamiento por hasta 600 millones de dólares y anticipó que servirá para preparar a la provincia ante el "boom de la minería".

Tras una extensa y acalorada sesión en la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el Plan Provincial de Infraestructura, otorgando fuerza de ley al proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento en los mercados nacionales e internacionales por un monto de hasta 600 millones de dólares. En un mano a mano exclusivo con Canal 8, el vicegobernador y presidente del cuerpo legislativo, Fabián Martín, calificó la jornada como "un día histórico" para San Juan.

"Es un día histórico por lo que sucedió; la Cámara aprobó darle autorización al gobernador (Marcelo Orrego) para que busque financiamiento para obras, viviendas, rutas y saneamiento", expresó Martín tras la votación que culminó con 23 voluntades a favor y 12 en contra.

Leé también: Diputados aprobó el Plan Provincial de Infraestructura presentado por el Ejecutivo

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A partir de la sanción de la norma, el Ejecutivo local dispone de un plazo técnico clave para salir al mercado. "Ahora corre el tiempo administrativo, que son tres meses, para ver las tasas que hay a nivel internacional", detalló el vicegobernador, quien se mostró optimista respecto al escenario macroeconómico actual: "Teniendo en cuenta que la inflación está controlada, es un buen momento. Es un momento propicio, con economía estable, y San Juan es atractivo para las inversiones. San Juan da credibilidad".

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El impacto en el empleo y el "boom" minero

Para el presidente del Legislativo, el principal valor de esta herramienta financiera radica en su impacto social directo a corto plazo. "Pensando en cuatro meses, miles de sanjuaninos, unos 6 mil, tendrán trabajo y podrán llevar el pan a sus casas", enfatizó, vinculando la reactivación de la obra pública con las necesidades estructurales de la provincia ante las inversiones que se proyectan.

"Sabemos lo que se viene a San Juan. La infraestructura es poca y se viene un boom de la minería, por lo que hay demanda. Gran parte de este financiamiento será volcado en la construcción de la vivienda y hacer así un círculo virtuoso", explicó Martín sobre el destino estratégico que tendrán los fondos.

Debate arduo pero con respeto

La sesión contó con la particularidad de la presencia continua en el recinto del gobernador Marcelo Orrego, quien siguió de cerca el tratamiento del proyecto más importante del Ejecutivo en lo que va del año. Pese a la marcada polarización en el resultado del recinto, Martín puso en valor el comportamiento de los bloques.

"Quiero destacar el respeto. Más allá de un debate arduo donde se elevó la voz, nunca se faltó el respeto, sobre todo en los momentos que se están pasando en el país", concluyó la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.

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