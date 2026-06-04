Martín destacó que el plan de infraestructura generará 6 mil empleos

A partir de la sanción de la norma, el Ejecutivo local dispone de un plazo técnico clave para salir al mercado. "Ahora corre el tiempo administrativo, que son tres meses, para ver las tasas que hay a nivel internacional", detalló el vicegobernador, quien se mostró optimista respecto al escenario macroeconómico actual: "Teniendo en cuenta que la inflación está controlada, es un buen momento. Es un momento propicio, con economía estable, y San Juan es atractivo para las inversiones. San Juan da credibilidad".

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El impacto en el empleo y el "boom" minero

Para el presidente del Legislativo, el principal valor de esta herramienta financiera radica en su impacto social directo a corto plazo. "Pensando en cuatro meses, miles de sanjuaninos, unos 6 mil, tendrán trabajo y podrán llevar el pan a sus casas", enfatizó, vinculando la reactivación de la obra pública con las necesidades estructurales de la provincia ante las inversiones que se proyectan.

"Sabemos lo que se viene a San Juan. La infraestructura es poca y se viene un boom de la minería, por lo que hay demanda. Gran parte de este financiamiento será volcado en la construcción de la vivienda y hacer así un círculo virtuoso", explicó Martín sobre el destino estratégico que tendrán los fondos.

Debate arduo pero con respeto

La sesión contó con la particularidad de la presencia continua en el recinto del gobernador Marcelo Orrego, quien siguió de cerca el tratamiento del proyecto más importante del Ejecutivo en lo que va del año. Pese a la marcada polarización en el resultado del recinto, Martín puso en valor el comportamiento de los bloques.

"Quiero destacar el respeto. Más allá de un debate arduo donde se elevó la voz, nunca se faltó el respeto, sobre todo en los momentos que se están pasando en el país", concluyó la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.