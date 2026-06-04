Maxi López contó como fue el apasionado beso con Wanda Nara

Así las cosas, sobre las repercusiones de las escenas del beso, López fue claro. "Las del beso es fuerte, la de toda la serie es increíble porque la gente está respondiendo. Yo no puedo creer cómo se engancharon. Me gusta, es nuestra primera experiencia haciendo una ficción juntos", expresó de movida.

Al tiempo que consultado sobre si se esperaba mucho ese momento, el exmarido de Wanda Solange Nara admitió que sí. "Estaba toda la gente preguntando en las redes y en la calle", confesó así como confió que no vio con anterioridad los episodios: "Lo que pasa es que yo voy viendo casa capítulo mientras va saliendo, porque no quise verlo antes, entonces el trabajo terminado lo voy viendo ahora. Y la verdad es que está quedando bueno".

En esa instancia de la entrevista, Maxi López evitó definirse como un buen besador aunque aseguró que "estuvo buena toda la situación". Y cuando el notero le pregunto directamente si fue "real" el beso o si se realizó mediante IA, una vez más el exfutbolista apeló pícaro a la diplomacia.

"Yo digo que está muy bien producido, muy bien armado, muy lindo todo. Cuando me plantearon el libreto y vimos todo lo que era, nos sentamos a charlar con Solange y con el canal, porque queríamos hacer un producto lo mejor posible para que la gente se divierta", deslizó verborrágico en un intento por salirse por la tangente.

Pero eso no fue todo, porque inmediatamente sumó: "Para mí, el secreto de todo es que la gente se divierta y esto despertó muchas cosas. Yo creo que tanto ella como yo, lo disfrutamos y, por lo que hablamos, va bien". Fue entonces que el cronista le hizo saber que no le estaba respondiendo su pregunta, a lo que Maxi reaccionó riendo pícaro y dejando en claro: "No te voy a responder".

"La gente que estaba trabajando con nosotros estaba muy expectante", agregó entonces sobre aquella escena al tiempo que entre risas pícaras dejó en claro que no seguiría dando más detalles sobre el tema.

Por último, sobre si Daniela -su pareja- se iba a enojar al ver el beso con Wanda, Maxi habló de respeto, por lo que se desprende que efectivamente aquella efusiva escena apasionada se habría realizado gracias a la tecnología.

"Yo no un actor. Estoy aprendiendo. Me gusta, me gustó el proyecto, voy mejorando porque sigo practicando -es algo que me gusta-, pero está bueno que sí haya límites en ciertas cosas porque me parece que el respeto es la cosa más importante para todos. No sólo para mi pareja, sino la parte de Solange, su pareja y todo", sentenció.