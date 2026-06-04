Cada vez más sanjuaninos buscan regularizar aportes para poder jubilarse

Ese escenario queda reflejado en los números difundidos por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional. Según los datos oficiales, durante los primeros meses de 2026 se registraron 2.821 consultas y se iniciaron 779 trámites previsionales, una cifra que muestra el creciente interés de los sanjuaninos por conocer su situación jubilatoria y regularizar posibles inconvenientes antes de iniciar el proceso formal.

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Del total de consultas recibidas, 1.230 fueron realizadas a través de WhatsApp, mientras que 1.225 se concretaron de manera presencial y otras 366 mediante llamadas telefónicas.

Desde el organismo explicaron que el aumento de las consultas está directamente relacionado con una mayor difusión de los servicios de asesoramiento y con la necesidad de muchas personas de verificar si cumplen con los requisitos exigidos para acceder a una jubilación.

La situación afecta especialmente a trabajadores que atravesaron períodos sin aportes registrados, empleos informales o actividades laborales discontinuas, una realidad que se repite en distintos sectores de la economía.

Las dudas no se limitan únicamente al inicio de una jubilación.

Entre los trámites y consultas más frecuentes aparecen los reclamos por expedientes demorados, el seguimiento de jubilaciones y pensiones, la presentación de pronto despacho, la regularización de aportes faltantes y la revisión de documentación requerida por organismos nacionales.

También son habituales las consultas relacionadas con deudas de monotributo, aportes de trabajadores autónomos, personal de casas particulares y distintos regímenes especiales vinculados a actividades como minería, construcción, transporte y producción vitivinícola.

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A esto se suman solicitudes para revisar recibos de haberes, gestionar turnos y corregir inconsistencias en registros previsionales.

El problema de los aportes incompletos

Uno de los principales desafíos que detectan los especialistas tiene que ver con la falta de años de aportes al momento de llegar a la edad jubilatoria.

Para atender esa situación, la Dirección de Asesoramiento Previsional continúa impulsando el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta destinada a trabajadores que todavía se encuentran en actividad pero que advierten que no llegarán a reunir los 30 años de aportes exigidos por la legislación.

El programa está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de entre 55 y 64 años, es decir, personas que se encuentran a menos de diez años de alcanzar la edad jubilatoria.

La iniciativa permite comenzar a regularizar períodos faltantes con anticipación y evitar que, al momento de solicitar el beneficio, la falta de aportes se convierta en una barrera para acceder a una jubilación.

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Desde el organismo remarcan que muchas personas desconocen cuál es su situación real frente al sistema previsional hasta que están próximas a jubilarse. Por eso recomiendan realizar controles periódicos de aportes y antecedentes laborales para detectar posibles inconsistencias con suficiente anticipación.

Para acceder al asesoramiento, los interesados deben contar con DNI, Clave de la Seguridad Social de ANSES y Clave Fiscal de ARCA. Con esos datos, los profesionales pueden analizar cada caso y determinar si la persona cumple con los requisitos de edad y años de aportes exigidos por el régimen previsional vigente.

El crecimiento sostenido de la demanda llevó a las autoridades a analizar medidas para fortalecer la atención y agilizar los tiempos de respuesta.

La intención es evitar demoras y brindar respuestas más rápidas a quienes buscan orientación sobre su futuro previsional, especialmente en un contexto donde cada vez más trabajadores llegan a edades cercanas al retiro con dudas sobre sus aportes y posibilidades concretas de jubilarse.

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Dónde consultar

Las personas interesadas pueden recibir asesoramiento gratuito en la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento 134 Norte, Casa de Gobierno, Pabellón 5.

También pueden comunicarse a los teléfonos 4296234, 4296247 y 0800-222-5824, o mediante WhatsApp al 2645471782. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas.