Detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Barrelier: el entorno, investigado

Embed - SEGUNDO DETENIDO POR EL CASO AGOSTINA: detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega | https://todonoticias.info/49FyG3M | TN Todo Noticias

Fasseta vivía en el domicilio de calle Del Campillo al 878, la misma propiedad donde residía Barrelier y que desde hace semanas es sometida a pericias exhaustivas por parte de los investigadores.

Según trascendió, el detenido es un exintegrante de una barra vinculada a Instituto y, en distintas entrevistas periodísticas brindadas durante los últimos días, había reconocido públicamente que convivía en la propiedad desde hacía aproximadamente 20 días.

La Justicia ahora intenta establecer cuál fue exactamente su participación y si tuvo algún conocimiento sobre los movimientos ocurridos en la vivienda antes o después de la desaparición y muerte de Agostina.

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Las sospechas sobre una posible cadena de encubrimiento crecieron a partir de distintas pruebas recolectadas durante los allanamientos.

En las últimas semanas se realizaron pericias acústicas para determinar si otras personas presentes en la casa pudieron escuchar situaciones compatibles con el crimen. También se levantaron muestras genéticas en distintos ambientes y se secuestraron elementos para análisis de laboratorio.

Los pesquisas además avanzan sobre el uso de vehículos vinculados al entorno de Barrelier y sobre eventuales contactos que podrían haber existido después de la muerte de la adolescente.

Por el momento, la acusación contra Fasseta es por encubrimiento agravado, aunque fuentes vinculadas a la causa no descartan que la calificación pueda modificarse si aparecen nuevos elementos de prueba.

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Tras conocerse la medida judicial, el abogado defensor de Fasseta, Javier Medina Allende, cuestionó la decisión del fiscal y sostuvo que su cliente no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el crimen.

El letrado afirmó que Fasseta llegó al domicilio recién durante la mañana siguiente y remarcó que la presencia de rastros biológicos o huellas en una habitación sería lógica por tratarse del lugar donde dormía habitualmente.

Además, indicó que su defendido mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía varios meses y que ambos se conocían por su vínculo con el ambiente futbolero.

Mientras la investigación avanza sobre posibles cómplices o encubridores, Claudio Gabriel Barrelier permanece detenido en el hospital del complejo penitenciario de Bouwer. De acuerdo con información judicial, el acusado continúa bajo seguimiento psiquiátrico luego de atravesar episodios de crisis emocional y conductas autolesivas.

Por esa razón, el fiscal Garzón decidió postergar su declaración indagatoria hasta que existan condiciones médicas que permitan avanzar con esa instancia procesal.

Con el nuevo arresto, la causa entra en una etapa distinta. Ya no sólo se busca reconstruir cómo fue el femicidio de Agostina, sino también determinar si alguien más sabía lo que ocurría dentro de la vivienda y si hubo personas que ayudaron a ocultar pruebas o facilitaron maniobras posteriores al crimen.