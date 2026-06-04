Chimbas inauguró la plaza de los Lotes Hogar N° 8 y 15

En materia de accesibilidad, se ejecutaron ocho rampas de acceso para personas con discapacidad y dos rampas destinadas al mantenimiento de luminarias. Asimismo, se construyeron 215 m2 de veredas perimetrales de hormigón, con terminación fratasado peinado y un ancho de 1,40 m.

El nuevo espacio cuenta además con un playón central y veredas internas que totalizan 330 m2, revestidos con piedra bola y terminación fratasado peinado. También se construyó un muro identificatorio con el nombre de la plaza, con terminación en revoque mapeado.

Para reforzar la seguridad vial y peatonal, se colocaron bolardos de prevención en sectores estratégicos: 16 unidades dentro de la plaza y 25 unidades en el boulevard y el entorno inmediato, evitando el ingreso de vehículos a las áreas de circulación peatonal.

La obra incorpora mobiliario urbano compuesto por bancos de hormigón armado y cestos papeleros, además de seis bancos integrados al diseño de la plaza.

También se instalaron cuatro juegos infantiles, incluyendo un mangrullo, y cuatro estaciones de ejercitación física para promover hábitos saludables entre vecinos de todas las edades.

Entre los elementos distintivos del proyecto se destaca la construcción de una pérgola metálica de 6x2,5 m, con detalles en chapa artística tipo cosmos, así como una plataforma con mástil de cuatro m de altura.

El proyecto se completó con tareas de pintura general y la colocación de aproximadamente 800 m2 de césped natural, brindando un entorno verde y agradable para el disfrute de la comunidad.

También se reacondicionaron a nuevo ocho frentes de vecinos, con la ejecución de veredas y cordón cuneta, incluida la Capilla de Ntra. Sra del Rosario de San Nicolás.

Obras de iluminación y sistema eléctrico

Como parte fundamental del proyecto, se ejecutó una importante obra eléctrica destinada a mejorar la seguridad y el aprovechamiento del espacio durante las horas nocturnas.

En la plaza se instalaron tres columnas metálicas de 9 m de altura, equipadas con una araña triple y dos arañas dobles, junto con sus respectivas conexiones de puesta a tierra. Además, se colocaron siete equipos de iluminación LED de 100 watts, alimentados mediante 70 m de cable preensamblado aéreo de 2x16 mm, y se construyó un tablero de comando, protección y medidor monofásico para el control del sistema.

En el boulevard se incorporaron dos columnas metálicas de 9 m de altura con dos arañas dobles y cuatro equipos LED de 100 watts, conectados al sistema de alumbrado público existente, optimizando la iluminación de todo el entorno.

Asimismo, se llevó adelante el reemplazo integral del puesto de medición y comando automatizado del alumbrado público, debido al avanzado estado de deterioro que presentaba la instalación anterior. Esta intervención permitió modernizar el sistema, mejorar su funcionamiento y garantizar una mayor seguridad eléctrica para los vecinos.