La Ram Dakota llega a San Juan y podés reservarla en Lorwest by Lorenzo
Ram acaba de confirmar que, con solo $500.000, los clientes de la marca ya pueden dar el inicio de reserva exclusiva de la Nueva Ram Dakota Warlock en todo el país, incluido en Lorwest by Lorenzo.
Lorwest by Lorenzo, concesionario oficial de RAM en San Juan y parte del grupo automotor más importante de la región de Cuyo, Grupo Lorenzo, se suma al anuncio oficial de Stellantis, y marca el inicio de la reserva exclusiva de la Ram Dakota Warlock, la primera versión presentada al público y que comenzará a comercializarse en la Argentina a partir de diciembre. Los clientes de la marca ya pueden asegurar su unidad mediante una reserva anticipada de 500.000 pesos, en cualquiera de los Concesionarios Oficiales de Ram, dando inicio con esto, al proceso de adquisición del nuevo modelo. Este monto será reembolsable en caso de no concretarse la operación, garantizando una experiencia de compra transparente y segura. Aquellos interesados pueden concurrir al concesionario oficial de su preferencia o visitar el sitio https://lorwest.com.ar/dakota-ram/ para comenzar el proceso de reserva y obtener más información.
Este lanzamiento marca un nuevo hito para la marca Ram en la Argentina, consolidando su presencia en el competitivo segmento de pickups medianas. La nueva Dakota Warlock combina el ADN inconfundible de Ram con un diseño imponente, un alto nivel de equipamiento y una capacidad que responde a las demandas actuales del mercado. Con este lanzamiento, RAM reafirma su compromiso con la producción local, la expansión del portafolio de productos y la evolución constante de su propuesta de valor en la región.
En este contexto, la provincia de San Juan se prepara para recibir la nueva Dakota a través su concesionaria oficial de RAM, Lorwest by Lorenzo, ubicada en Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, J5425 Villa Krause, que a partir de diciembre tendrá disponible este vehículo tan esperado por el público sanjuanino.
Además, los expertos asesores estarán acercando a los clientes todos los detalles sobre la llegada de la nueva Ram Dakota a San Juan, brindando información exclusiva, asesoramiento personalizado y acompañando cada paso del proceso para que los interesados puedan conocer de primera mano todas las características de este nuevo modelo.
Detalles de la nueva Dakota
Por su parte, Stellantis confirmó que la nueva Dakota compartirá el mismo motor 2.2 turbodiésel que ya utiliza la Titano: se trata de un B 2.2 Multijet, que en otros mercados también emplean distintos modelos de Fiat (Ducato y Scudo) y Jeep (Wrangler y Cherokee). Es un motor diésel de 2.184 cc, con cuatro cilindros, turbo de geometría variable, una potencia de 200 CV a 3.500 rpm y un torque de 450 Nm a 1.500 rpm. Utiliza un filtro de partículas que requiere recargar periódicamente un tanque suplementario de urea (Arla32).
Además, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, aseguró: “Esta nueva Ram Dakota llega con el ADN 100% Ram, con un diseño robusto, un interior sorprendente, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento.”
El desarrollo de la Ram Dakota representa un desafío significativo para el Polo Industrial Córdoba, que recupera su tradición y talento industrial argentino. Con una inversión de US$ 385 millones, Stellantis genera 1.800 nuevos empleos en la planta de Ferreyra, de los cuales la mitad corresponde a mujeres, reafirmando su compromiso con la diversidad y la inclusión.
Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, resaltó: “El lanzamiento de la Ram Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo, ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales.”
Grupo Lorenzo en detalle
Grupo Lorenzo, que incluye Lorwest by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.