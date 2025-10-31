La Ram Dakota llega a San Juan y podés reservarla en Lorwest by Lorenzo

Ram Dakota 3

Además, los expertos asesores estarán acercando a los clientes todos los detalles sobre la llegada de la nueva Ram Dakota a San Juan, brindando información exclusiva, asesoramiento personalizado y acompañando cada paso del proceso para que los interesados puedan conocer de primera mano todas las características de este nuevo modelo.

Detalles de la nueva Dakota

Por su parte, Stellantis confirmó que la nueva Dakota compartirá el mismo motor 2.2 turbodiésel que ya utiliza la Titano: se trata de un B 2.2 Multijet, que en otros mercados también emplean distintos modelos de Fiat (Ducato y Scudo) y Jeep (Wrangler y Cherokee). Es un motor diésel de 2.184 cc, con cuatro cilindros, turbo de geometría variable, una potencia de 200 CV a 3.500 rpm y un torque de 450 Nm a 1.500 rpm. Utiliza un filtro de partículas que requiere recargar periódicamente un tanque suplementario de urea (Arla32).

Además, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, aseguró: “Esta nueva Ram Dakota llega con el ADN 100% Ram, con un diseño robusto, un interior sorprendente, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento.”

El desarrollo de la Ram Dakota representa un desafío significativo para el Polo Industrial Córdoba, que recupera su tradición y talento industrial argentino. Con una inversión de US$ 385 millones, Stellantis genera 1.800 nuevos empleos en la planta de Ferreyra, de los cuales la mitad corresponde a mujeres, reafirmando su compromiso con la diversidad y la inclusión.

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, resaltó: “El lanzamiento de la Ram Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo, ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales.”

Lorwest - Lorenzo

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo, que incluye Lorwest by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.