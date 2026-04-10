La provincia avanza con el Plan de Pavimentación Urbana en Caucete

Dentro de este esquema, las calles del barrio Felipe Cobas que ya han sido intervenidas son Rivadavia y A. Roca, donde se ejecutaron tareas de reacondicionamiento de suelo y ya se completó el riego de liga, dejando los tramos en condiciones para el inicio de la pavimentación en los próximos días.

En paralelo, actualmente se desarrollan trabajos de bacheo en avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre avenida de los Ríos y Diagonal Sarmiento, en la zona céntrica del departamento. Asimismo, se realizaron intervenciones en calle del Carril, entre avenida de los Ríos y Galvarini. A su vez, se avanza con tareas de reacondicionamiento de base en calle Rawson, entre Aberastain y Diagonal Sarmiento, como parte de la preparación previa para su pavimentación.