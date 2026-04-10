El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza con el Plan de Pavimentación Urbana en el departamento Caucete, que contempla la intervención de más de 51.000 m² de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano.
La provincia avanza con el Plan de Pavimentación Urbana en Caucete
Dentro de este esquema, las calles del barrio Felipe Cobas que ya han sido intervenidas son Rivadavia y A. Roca.