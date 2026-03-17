La Policía tiene nuevo subjefe: asume Videla tras el retiro de Álamo

El nombramiento se produce tras el retiro de Cintia Álamo, quien ocupó la subjefatura desde mayo del año pasado y se convirtió en la primera mujer en llegar a esa jerarquía en la provincia. Al cumplir más de 30 años de servicio, la normativa interna de la fuerza establece el pase a retiro obligatorio.

Videla llega al cargo con una extensa trayectoria dentro de la institución. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera, se desempeñó en la ex División de Asuntos Internos, en la Subsecretaría de Control y Gestión, y fue jefe de la Sección Homicidios, Robos y Hurtos. También estuvo al frente de la Unidad de Apoyo del Poder Judicial y recorrió distintas comisarías de la provincia. Su último destino antes de asumir la subjefatura fue el área de Administración de la fuerza.