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La Policía tiene nuevo subjefe: asume Videla tras el retiro de Álamo

El Comisario General Marcelo Germán Videla asume este miércoles como subjefe de la Policía de San Juan, en reemplazo de Cintia Álamo, quien se retira tras más de 30 años de servicio.

La Policía de San Juan tiene nuevo subjefe. El Comisario General Marcelo Germán Videla asumirá formalmente el cargo este miércoles en un acto que se realizará por la mañana en la sede de la Escuela de Policías, ubicada en el departamento de Chimbas.

El nombramiento se produce tras el retiro de Cintia Álamo, quien ocupó la subjefatura desde mayo del año pasado y se convirtió en la primera mujer en llegar a esa jerarquía en la provincia. Al cumplir más de 30 años de servicio, la normativa interna de la fuerza establece el pase a retiro obligatorio.

Videla llega al cargo con una extensa trayectoria dentro de la institución. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera, se desempeñó en la ex División de Asuntos Internos, en la Subsecretaría de Control y Gestión, y fue jefe de la Sección Homicidios, Robos y Hurtos. También estuvo al frente de la Unidad de Apoyo del Poder Judicial y recorrió distintas comisarías de la provincia. Su último destino antes de asumir la subjefatura fue el área de Administración de la fuerza.

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Se mantiene en su puesto el jefe de la Policía, Néstor Álvarez, quien conduce la institución desde julio de 2024.

Junto a Videla, otros once Comisarios Generales accederán a los cargos más altos de la fuerza, cuyos nombres serán dados a conocer de manera oficial también este miércoles.

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