La Policía de San Juan tiene nuevo subjefe. El Comisario General Marcelo Germán Videla asumirá formalmente el cargo este miércoles en un acto que se realizará por la mañana en la sede de la Escuela de Policías, ubicada en el departamento de Chimbas.
La Policía tiene nuevo subjefe: asume Videla tras el retiro de Álamo
El Comisario General Marcelo Germán Videla asume este miércoles como subjefe de la Policía de San Juan, en reemplazo de Cintia Álamo, quien se retira tras más de 30 años de servicio.