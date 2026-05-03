Se resistió, le apuntó a un policía y trepó un techo: así terminó la persecución

Al notar la presencia policial, Saso huyó por un descampado en calle Las Heras, entre Agustín Gómez y Sarassa. Un efectivo bajó del móvil y le dio la voz de alto, pero el sujeto siguió corriendo.

La situación escaló cuando ingresó a una vivienda en la esquina de Sarassa y Sebastián Delcano. Antes de meterse, giró y apuntó directamente al policía que lo perseguía. Segundos después intentó una nueva escapada trepando por el techo del domicilio, pero fue reducido por los efectivos cuando descendía.

El ayudante fiscal Jorge Salinas se hizo presente y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como lesiones leves en dos hechos y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.