Tenía un arma, amenazó a un policía y creyó que podía esconderse en un techo. No le salió bien. Un hombre identificado como Saso, de 39 años, fue detenido en Capital tras protagonizar una peligrosa secuencia que terminó con su reducción cuando intentaba descender del techo de una vivienda.
Se resistió, le apuntó a un policía y trepó un techo: así terminó la persecución
Un hombre de 39 años apuntó con un arma de fuego a un efectivo policial, huyó por descampados y terminó reducido arriba de un techo en Capital. La causa quedó caratulada como lesiones leves y amenazas agravadas.