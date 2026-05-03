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Se resistió, le apuntó a un policía y trepó un techo: así terminó la persecución

Un hombre de 39 años apuntó con un arma de fuego a un efectivo policial, huyó por descampados y terminó reducido arriba de un techo en Capital. La causa quedó caratulada como lesiones leves y amenazas agravadas.

Tenía un arma, amenazó a un policía y creyó que podía esconderse en un techo. No le salió bien. Un hombre identificado como Saso, de 39 años, fue detenido en Capital tras protagonizar una peligrosa secuencia que terminó con su reducción cuando intentaba descender del techo de una vivienda.

Todo arrancó con un alerta al CISEM por la presencia de un sujeto armado en calle Pringles, pasando Pedro de Valdivia. Un móvil de la Comisaría 28 se dirigió de inmediato a la zona y al llegar al lateral este de Circunvalación y Conector Sur encontró al hombre: buzo claro, pantalón oscuro y en sus manos un objeto similar a un arma de fuego.

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Al notar la presencia policial, Saso huyó por un descampado en calle Las Heras, entre Agustín Gómez y Sarassa. Un efectivo bajó del móvil y le dio la voz de alto, pero el sujeto siguió corriendo.

La situación escaló cuando ingresó a una vivienda en la esquina de Sarassa y Sebastián Delcano. Antes de meterse, giró y apuntó directamente al policía que lo perseguía. Segundos después intentó una nueva escapada trepando por el techo del domicilio, pero fue reducido por los efectivos cuando descendía.

El ayudante fiscal Jorge Salinas se hizo presente y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como lesiones leves en dos hechos y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

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