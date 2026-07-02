San Juan Te Abriga: amplían camas y suman comidas en los albergues por el frío

Gabriela Rodríguez, secretaria de Promoción Social, confirmó en radio Sarmiento que los albergues Papa Francisco y Teresa de Calcuta rompieron su esquema habitual nocturno y permanecen abiertos las 24 horas del día. "Si la persona no tiene trabajo, puede quedarse en el centro de contención todo el día. Ahora reciben desayuno, almuerzo, merienda y cena", detalló la funcionaria, destacando además el soporte profesional de equipos de nutricionistas, psicólogos y trabajadoras sociales. Actualmente hay más de 40 personas alojadas en cada establecimiento, sumando más de 80 asistidos fijos, aunque las autoridades ya ampliaron la disponibilidad de camas para albergar a más de 60 individuos por edificio si la demanda espontánea aumenta.

Más allá de la infraestructura edilicia, cuadrillas compuestas por más de 30 trabajadores de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias recorren diariamente las calles de la provincia en horarios de 18 a 1 de la mañana. Durante estas recorridas se distribuyen platos de comida caliente y "kits de emergencia", compuestos por frazadas, calzado, camperas de polar, pantalones de frisa, guantes y gorros. Tan solo en la noche del miércoles se entregaron 50 de estos módulos en el Gran San Juan, sumándose a los operativos territoriales realizados la semana pasada en zonas vulnerables como Cochagual del Sur, en Sarmiento, donde se abrigó a más de 25 familias.