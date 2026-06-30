Salud mental en la Policía: cómo es el protocolo para detectar factores de riesgo

A través de profesionales en psicología y trabajo social, se les otorgan herramientas y parámetros de prevención para identificar señales de alerta mediante la escucha activa. "La idea es que se abra la escucha activa y ver esos factores de riesgo entre los compañeros", explicaron desde el área.

De acuerdo con el protocolo, existen conductas clave a las que el entorno laboral debe prestar atención:

Cuadros de irritabilidad marcados.

Descuido en el aspecto o aseo personal.

Manifestación constante de graves problemas económicos.

Cuando se detecta alguna de estas alarmas, ya sea por advertencia de los jefes, por requerimiento de la dependencia a la que pertenecen o por acercamiento voluntario del propio efectivo, se activa de inmediato el dispositivo de contención.

El proceso de actuación y la red familiar

El abordaje ante una situación de riesgo es integral y multidisciplinario. El protocolo incluye entrevistas en reiteradas oportunidades con el cuerpo de psicólogos y psiquiatras de la fuerza.

Sin embargo, el tratamiento no se limita exclusivamente al agente: el protocolo médico-policial establece que se debe tomar contacto directo con el entorno familiar para armar una red de contención sólida y, de manera paralela, iniciar un trabajo externo mediante psicoterapia continua.

La División Salud Integral atiende todos los días en su sede central, ubicada en el edificio de la ex Comisaría de la Mujer. Conscientes de que las crisis no tienen horario, ante cualquier situación de riesgo o urgencia fuera del horario administrativo, la fuerza tiene dispuesto un esquema de urgencia para abordar cada caso con la inmediatez que la situación requiere.

Líneas de asistencia y contención de emergencia Ante situaciones de crisis o vulnerabilidad, toda la comunidad —incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad— puede comunicarse con el CISEM 911. La línea cuenta con un equipo de profesionales de la psicología, personal policial y operadores civiles capacitados para brindar contención y asistencia las 24 horas, los 365 días del año.