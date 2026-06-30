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Salud mental en la Policía: cómo es el protocolo para detectar factores de riesgo

Tras la trágica muerte de una agente, se reabrió el debate sobre la contención psicológica en la fuerza. En lo que va del año ya se registraron tres suicidios consumados.

La trágica muerte de una agente de la Policía de San Juan, ocurrida este domingo, reabrió el debate sobre la salud mental y la contención psicológica dentro de las fuerzas de seguridad en la provincia. La problemática genera profunda preocupación en las autoridades: en lo que va de este año, la fuerza ya registra tres suicidios consumados, además de diversas intervenciones con agentes que presentaban ideación suicida o que solicitaron asistencia formal.

En este complejo marco, la Subcomisaria Victoria Franchi, a cargo de la División Salud Integral —dependiente del Departamento de Salud Policial—, detalló a sanjuan8.com cómo se trabaja actualmente desde la institución para abordar los factores de riesgo y brindar asistencia inmediata al personal mediante un protocolo de intervención específico.

Escucha activa y capacitación a jefes: las claves de la detección

La división funciona bajo un protocolo interno que incluye talleres y capacitaciones dirigidas, fundamentalmente, a los jefes policiales. La elección de este eslabón no es al azar: al ser quienes mantienen el contacto directo y diario con las bases, son los primeros que pueden advertir anomalías.

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A través de profesionales en psicología y trabajo social, se les otorgan herramientas y parámetros de prevención para identificar señales de alerta mediante la escucha activa. "La idea es que se abra la escucha activa y ver esos factores de riesgo entre los compañeros", explicaron desde el área.

De acuerdo con el protocolo, existen conductas clave a las que el entorno laboral debe prestar atención:

  • Cuadros de irritabilidad marcados.

  • Descuido en el aspecto o aseo personal.

  • Manifestación constante de graves problemas económicos.

Cuando se detecta alguna de estas alarmas, ya sea por advertencia de los jefes, por requerimiento de la dependencia a la que pertenecen o por acercamiento voluntario del propio efectivo, se activa de inmediato el dispositivo de contención.

El proceso de actuación y la red familiar

El abordaje ante una situación de riesgo es integral y multidisciplinario. El protocolo incluye entrevistas en reiteradas oportunidades con el cuerpo de psicólogos y psiquiatras de la fuerza.

Sin embargo, el tratamiento no se limita exclusivamente al agente: el protocolo médico-policial establece que se debe tomar contacto directo con el entorno familiar para armar una red de contención sólida y, de manera paralela, iniciar un trabajo externo mediante psicoterapia continua.

La División Salud Integral atiende todos los días en su sede central, ubicada en el edificio de la ex Comisaría de la Mujer. Conscientes de que las crisis no tienen horario, ante cualquier situación de riesgo o urgencia fuera del horario administrativo, la fuerza tiene dispuesto un esquema de urgencia para abordar cada caso con la inmediatez que la situación requiere.

Líneas de asistencia y contención de emergencia Ante situaciones de crisis o vulnerabilidad, toda la comunidad —incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad— puede comunicarse con el CISEM 911. La línea cuenta con un equipo de profesionales de la psicología, personal policial y operadores civiles capacitados para brindar contención y asistencia las 24 horas, los 365 días del año.

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