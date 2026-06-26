La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, incorporó un nuevo elemento que volvió a poner el foco sobre las primeras horas de la búsqueda. Según la reconstrucción del expediente, Claudio Barrelier, hoy detenido e imputado como presunto autor del crimen, fue trasladado por la Policía para prestar declaración como testigo mientras, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el cuerpo de la joven aún permanecía dentro de su vivienda.
La Policía fue la casa de Barrelier cuando el cuerpo de Agostina aún estaba allí
La reconstrucción del expediente reveló que Claudio Barrelier fue trasladado por la Policía para declarar como testigo mientras, según la hipótesis de la fiscalía, el cuerpo de Agostina Vega aún permanecía dentro de su vivienda. La secuencia abrió nuevos interrogantes sobre las primeras actuaciones.