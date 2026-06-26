La Policía fue la casa de Barrelier cuando el cuerpo de Agostina aún estaba allí

Para la fiscalía, ese recorrido adquiere especial relevancia porque sostiene que el cuerpo de Agostina continuaba dentro de la casa durante todo ese lapso.

La causa también incorporó otros elementos bajo análisis. Entre ellos, varias llamadas telefónicas realizadas por Barrelier esa tarde —una de ellas a un abogado— y distintos recorridos que habría efectuado por la zona para observar cámaras de seguridad, movimientos que los investigadores intentan reconstruir.

Además, la hipótesis fiscal sostiene que esa misma noche el acusado volvió a salir de la vivienda junto a su hija y realizó un recorrido similar al que, presuntamente, había efectuado con Agostina la noche anterior.

Mientras avanza la investigación, el expediente mantiene cuatro personas detenidas: Claudio Barrelier, imputado como presunto autor del femicidio, y Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por presunto encubrimiento agravado.

La reconstrucción de estas primeras actuaciones quedó ahora incorporada al expediente y constituye uno de los aspectos que la Justicia busca esclarecer en el avance de la causa.