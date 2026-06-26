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La Policía fue la casa de Barrelier cuando el cuerpo de Agostina aún estaba allí

La reconstrucción del expediente reveló que Claudio Barrelier fue trasladado por la Policía para declarar como testigo mientras, según la hipótesis de la fiscalía, el cuerpo de Agostina Vega aún permanecía dentro de su vivienda. La secuencia abrió nuevos interrogantes sobre las primeras actuaciones.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, incorporó un nuevo elemento que volvió a poner el foco sobre las primeras horas de la búsqueda. Según la reconstrucción del expediente, Claudio Barrelier, hoy detenido e imputado como presunto autor del crimen, fue trasladado por la Policía para prestar declaración como testigo mientras, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el cuerpo de la joven aún permanecía dentro de su vivienda.

La secuencia comenzó el domingo 24 de mayo, cuando la madre de Agostina amplió la denuncia por la desaparición de su hija y mencionó por primera vez el nombre de Barrelier ante la Unidad Judicial.

De acuerdo con la investigación, a las 19.23 un móvil policial llegó hasta la vivienda de barrio Cofico, donde el hombre fue invitado a declarar como testigo. Tras permanecer poco más de una hora en la Unidad Judicial, fue trasladado nuevamente a su domicilio y regresó alrededor de las 20.47.

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Para la fiscalía, ese recorrido adquiere especial relevancia porque sostiene que el cuerpo de Agostina continuaba dentro de la casa durante todo ese lapso.

La causa también incorporó otros elementos bajo análisis. Entre ellos, varias llamadas telefónicas realizadas por Barrelier esa tarde —una de ellas a un abogado— y distintos recorridos que habría efectuado por la zona para observar cámaras de seguridad, movimientos que los investigadores intentan reconstruir.

Además, la hipótesis fiscal sostiene que esa misma noche el acusado volvió a salir de la vivienda junto a su hija y realizó un recorrido similar al que, presuntamente, había efectuado con Agostina la noche anterior.

Mientras avanza la investigación, el expediente mantiene cuatro personas detenidas: Claudio Barrelier, imputado como presunto autor del femicidio, y Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por presunto encubrimiento agravado.

La reconstrucción de estas primeras actuaciones quedó ahora incorporada al expediente y constituye uno de los aspectos que la Justicia busca esclarecer en el avance de la causa.

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