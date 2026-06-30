Policías auxiliaron a una bebé de un año tras ingerir cloro

El episodio ocurrió alrededor de las 21:59 en la intersección de las calles Laspiur y Belisario Roldán. De acuerdo con el relato de la madre, de 34 años, la pequeña habría ingerido el producto químico de manera accidental durante un momento de descuido.

Ante la emergencia, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron el traslado de la niña y su madre en código rojo hasta la Guardia del Hospital Rawson, donde fue asistida de inmediato por el personal médico.