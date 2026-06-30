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Policías auxiliaron a una bebé de un año tras ingerir cloro

El hecho ocurrió en Villa Don Arturo, en Santa Lucía. La pequeña habría ingerido el producto químico de manera accidental durante un momento de descuido.

Una bebé de 1 año y 4 meses debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de ingerir cloro en su vivienda, ubicada en Villa Don Arturo, en Santa Lucía. Gracias a la rápida intervención del personal policial, la menor recibió atención médica inmediata y horas más tarde fue dada de alta.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:59 en la intersección de las calles Laspiur y Belisario Roldán. De acuerdo con el relato de la madre, de 34 años, la pequeña habría ingerido el producto químico de manera accidental durante un momento de descuido.

Ante la emergencia, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron el traslado de la niña y su madre en código rojo hasta la Guardia del Hospital Rawson, donde fue asistida de inmediato por el personal médico.

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Tras ser evaluada, la menor fue diagnosticada con una intoxicación química. La médica de guardia, Dra. Silvana Naveda, indicó el tratamiento correspondiente y, luego de permanecer en observación durante un par de horas, dispuso su alta médica al constatar una evolución favorable.

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