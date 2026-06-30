Una bebé de 1 año y 4 meses debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de ingerir cloro en su vivienda, ubicada en Villa Don Arturo, en Santa Lucía. Gracias a la rápida intervención del personal policial, la menor recibió atención médica inmediata y horas más tarde fue dada de alta.
Policías auxiliaron a una bebé de un año tras ingerir cloro
El hecho ocurrió en Villa Don Arturo, en Santa Lucía. La pequeña habría ingerido el producto químico de manera accidental durante un momento de descuido.