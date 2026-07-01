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Una bicicleta, un ladrón y una inesperada reacción: el robo que quedó grabado en Chimbas

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en Villa Obrera, Chimbas. El delincuente ingresó a una vivienda, quedó registrado por una cámara de seguridad y escapó con la bicicleta de una estudiante. Hasta el momento no hay detenidos.

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por una cámara de seguridad en Villa Obrera, Chimbas, donde un delincuente ingresó a una vivienda y robó una bicicleta en cuestión de segundos, para luego escapar sin ser detenido.

El episodio ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, en una casa ubicada en las inmediaciones de la plaza del barrio y a pocos metros de la cancha del Club Independiente de Villa Obrera. La bicicleta pertenecía a una joven estudiante, quien la utilizaba diariamente como su principal medio de transporte para asistir al colegio.

Las imágenes de seguridad muestran cómo el sospechoso ingresa al patio delantero del inmueble y se dirige directamente hacia el rodado, sin perder tiempo. En pocos segundos toma la bicicleta y abandona el lugar antes de que pudiera ser advertido por los propietarios.

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De acuerdo con la familia damnificada, el sospechoso sería una persona conocida en el barrio por estar vinculada a otros hechos delictivos, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la actitud del perro ovejero alemán que se encontraba en la vivienda. Lejos de intentar impedir el ingreso del delincuente o reaccionar de manera agresiva, el animal se sobresaltó al advertir la presencia del intruso y retrocedió, dejando el camino libre para que el ladrón concretara el robo.

La particular escena quedó registrada por la cámara y rápidamente comenzó a circular entre vecinos de la zona. El ladrón escapó y la bicicleta sigue sin aparecer.

Tras apoderarse de la bicicleta, el delincuente huyó del lugar y, hasta el momento, no fue detenido ni se informó la recuperación del rodado. La familia decidió difundir las imágenes con el objetivo de alertar a otros vecinos sobre la reiteración de hechos de inseguridad en Villa Obrera y pedir colaboración para identificar al autor del robo.

Mientras tanto, la Policía investiga el caso y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable.

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