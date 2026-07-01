Una bicicleta, un ladrón y una inesperada reacción: el robo que quedó grabado en Chimbas

De acuerdo con la familia damnificada, el sospechoso sería una persona conocida en el barrio por estar vinculada a otros hechos delictivos, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la actitud del perro ovejero alemán que se encontraba en la vivienda. Lejos de intentar impedir el ingreso del delincuente o reaccionar de manera agresiva, el animal se sobresaltó al advertir la presencia del intruso y retrocedió, dejando el camino libre para que el ladrón concretara el robo.

La particular escena quedó registrada por la cámara y rápidamente comenzó a circular entre vecinos de la zona. El ladrón escapó y la bicicleta sigue sin aparecer.

Tras apoderarse de la bicicleta, el delincuente huyó del lugar y, hasta el momento, no fue detenido ni se informó la recuperación del rodado. La familia decidió difundir las imágenes con el objetivo de alertar a otros vecinos sobre la reiteración de hechos de inseguridad en Villa Obrera y pedir colaboración para identificar al autor del robo.

Mientras tanto, la Policía investiga el caso y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable.